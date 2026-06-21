به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با بیان اینکه تصور اینکه همچنان طی سال‌های آینده با نرخ تورم بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد مواجه باشیم، برای من غیرقابل قبول است، گفت: از شما مدیران حوزه پولی و بانکی می‌خواهم که برای حل این مشکل راه‌حلی پیدا کنید، امکان ندارد که راهی وجود نداشته باشد، نه تنها یک راه بلکه صدها راه برای خروج از این بن‌بست وجود دارد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نباید در وضعیتی قرار داشته باشیم که مردم ما هر سال و هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه باشند.

وی خطاب به مدیران بانکی بیان کرد: شما و دولت سیاست‌گذار و تأمین‌کننده امنیت مالی و اعتباری مردم این سرزمین هستید، چرا پول مردم را دریافت می‌کنیم و وقتی که می‌خواهیم به آنان بازگردانیم، دیگر ارزش سابق را ندارد؟ چه کرده‌ایم که به این وضعیت رسیده‌ایم و چه باید بکنیم که دوباره گرفتار چنین شرایطی نشویم؟

پزشکیان گفت: باید در این سمینارها برای حل این مشکلات راهی پیدا کنیم، آنچه واضح است و هر غیرکارشناسی هم آن را بدیهی می‌بیند، عدم تناسب میان منابع و مصارفی است که چنین شرایطی را رقم می‌زند و از مشکلات اصلی امروز کشور است، اما همچنان دولت، سیستم و ساختار اداره کشور را بزرگ‌تر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی هم میان منابع و مصارف تناسبی وجود ندارد، عنوان کرد: بدیهی است که عدم تناسب میان منابع و مصارف به نارضایتی، بی‌اعتمادی و بر هم خوردن نظم طبیعی اقتصاد منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور گفت: چرا وقتی گاز نداریم، گاز را به دورترین روستاها گسترش می‌دهیم، بدتر اینکه پس از آن‌که مردم زندگی خود را بر پایه گاز تنظیم کردند، گاز آن‌ها را قطع می‌کنیم، چرا که گاز کافی نداریم. امروز ما در دولت تلاش می‌کنیم که گسترش و توسعه با منابع هماهنگ باشد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توسعه بی‌رویه تهران بدون درنظر گرفتن تناسب میان منابع و مصارف اشتباه بوده است، گفت: تهران با کمبود آب و خدمات شهری مواجه است و تناسبی میان منابع و مصارف آن وجود ندارد، و این موضوع حاصلی جز نابودی ندارد، اما متاسفانه همچنان به توسعه این شهر ادامه می‌دهیم.

پزشکیان با انتقاد از شیوه اعطای وام از سوی بانک‌ها، خاطر نشان کرد: روند تخصیص منابع اشتباه است، باید روش‌های تخصیص منابع با روش‌های جدید کارشناسی شود و روش‌های درست و عادلانه جایگزین شود، چرا که تا زمانی که ما روش‌های مدیریتی خود را اصلاح نکنیم، مشکلات کشورمان حل نخواهد شد.

وی از اساتید، دانشمندان و خبرگان حوزه اقتصاد خواست که برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج فعلی راه‌حلی پیدا کنند و در ادامه با اشاره به تفاهم میان تهران و واشنگتن، تاکید کرد: جنگ به نفع هیچ‌کس نیست و ادامه آن نیز به سود هیچ گروهی نخواهد بود. تحقیقات بین‌المللی نیز بر این مهم اذعان دارند که جنگ‌ جلوی رشد و توسعه اقتصاد را می‌گیرد و فقر را گسترش می‌دهد، معنای این حرف این نیست که ما از جنگ می‌ترسیم، نیروهای مسلح ایران در ارتش و سپاه و همچنین مردم کشورمان نشان دادند که با قدرت ایستاده‌اند و اگر جنگ ادامه پیدا کند نیز با قدرت ادامه می‌دهند.

پزشکیان با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند که روند نه جنگ نه صلح برای کشورمان زیان‌بار است. ما باید از این وضعیت خارج شویم، وقتی امکان حل این مساله را داریم، ادامه این روند جز بدتر کردن وضعیت اقتصادی جامعه، هیچ حاصل و نتیجه‌ای ندارد.

رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند که روند نه جنگ نه صلح برای کشورمان زیان‌بار است و ما باید از این وضعیت خارج شویم، وقتی امکان حل این مساله را داریم، ادامه این روند جز بدتر کردن وضعیت، هیچ نتیجه‌ای ندارد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایجاد آینده‌ روشن شغلی برای جوانان کشورم را وظیفه خود می‌دانم، خاطرنشان کرد: تا امروز ایستاده‌ایم و اگر لازم باشد باز هم خواهیم ایستاد، به عنوان یک مسئول می‌دانم و باید بدانم که وضعیت اقتصادی بخشی از جامعه ما بسیار شکننده است، نمی‌توانم مردم خود را نبینم و مشکلات آنان را نادیده بگیرم و نسبت به آنان بی‌تفاوت باشم. نمی‌توانم نسبت به جوانانی که آینده خود را در دستان ما می‌بینند بی‌تفاوت باشم. ما باید برای آنان آینده‌ای روشن، همراه با خلاقیت و توانمندی خلق کنیم. آینده جوانان مان را ما می‌سازیم و متأسفانه این آینده با روند فعلی تاریک و مبهم است و این وظیفه ماست که این آینده را برای آنان با قدرت به سوی آینده روشن سوق دهیم.

وی با بیان اینکه اگر دست به دست هم دهیم و مردم را همراه کنیم می‌توانیم مسیر ۱۰ ساله را در یک سال طی کنیم، گفت: باید آینده جوانان خود را روشن و شفاف ترسیم کنیم و بستری فراهم آوریم که آنان بتوانند به آینده روشن دست یابند، این مهم با شعار دست یافتنی نیست.

پزشکیان افزود: اگر بدون ضابطه توسعه دهیم، تورم خلق خواهد شد و این به معنای فشار بر محرومان، حاشیه‌نشینان، بازنشستگان، سالمندان، فقرا و بیکاران است، در این صورت فشار روز افزونی بر این گروه‌های اجتماعی اعمال و شکاف اجتماعی روز به روز گسترش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور از مسئولان اقتصادی کشور خواست که با به کارگیری راهکارهای علمی روز دنیا بستر تجارت تجار و بازرگانان را فراهم کنند و افزود: ما به عنوان دولت باید بستر لازم را فراهم کنیم، اختلافات را کاهش دهیم، راه‌ها را باز کنیم و شرایطی ایجاد کنیم که معاملات شکل بگیرد. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم و به تورمی سه‌رقمی برسیم، آیا جامعه توان تحمل چنین وضعیتی را خواهد داشت؟

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم که حقوق ملت ایران را مطالبه کنیم، در این مسیر زیر بار ظلم و ذلت نمی‌رویم و در عین حال بستری فراهم آوریم که کشور مسیر توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید مانع هدررفت منابع شوند و زمینه توسعه را فراهم کنند، اظهار داشت: وقتی که منابع کافی نداریم نباید توسعه بی ضابطه داشته باشیم، نباید توقع ایجاد کنیم و وعده‌های نادرست بدهیم. باید منابع را از طریق تولید، خلاقیت، دانش، علم و ارتباطات منطقی ایجاد کنیم. پول از کار به وجود می‌آید، نه از خلق پول.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی پیشین، تخصیص منابع ارزی به انتهای زنجیره مصرف را سیاستی درست ارزیابی کرد و تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی ایجاد رانت کرده بود، این سیستم ارز پاشی بود و نه مدیریت منابع ارزی. اگر رهبر شهید انقلاب نبودند نمی‌توانستیم این اقدام مهم را صورت دهیم چرا که منافع گروه‌های زیادی در این میان نهفته بود و استفاده‌های کلانی می‌بردند، و لذا حل این مشکل به این سادگی امکانپذیر نبود.

پزشکیان افزود: اگر این کار را نمی‌کردیم، در جنگ با قحطی روبرو می‌شدیم، چرا که ارز ۲۸ هزار تومانی نداشتیم که ارائه دهیم. دشمن هم تصور می‌کرد که با جنگ در جامعه قحطی ایجاد خواهد شد و مردم به خیابان‌ها خواهند آمد و کشورمان در جنگ شکست خواهد خورد. این لطف خدا و پشتیبانی مقام معظم رهبری شهید بود که این مهم محقق شد؛ دولت نیز با قدرت ایستاد، بانک مرکزی مدبرانه مدیریت کرد تا مردم در طول جنگ با هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی مواجه نباشند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع معیشت مردم، خاطر نشان کرد: وعده دادیم و حتما مبلغ کالابرگ را افزایش خواهیم داد، جلسات متعددی با دکتر همتی، دکتر مدنی‌زاده و دکتر پورمحمدی برگزار کردیم و بر این باوریم که باید معیشت مردم را به هر شکل ممکن تأمین کنیم، و لذا مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش تورم اصلاح خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه مواضع آمریکا نسبت به گذشته ۱۸۰ درجه تغییر کرده‌ و پذیرفته است که نمی‌تواند حق ملت ایران را نادیده بگیرد، گفت: مذاکرات پیش رو برای رونق اقتصادی، باز شدن بازارها و حل مشکلات، بستری بسیار مناسب فراهم کرده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرف چند روز گذشته بیش از ۱۶ میلیون بشکه نفت صادر کردیم، اظهار داشت: دستاوردهای این گفت‌وگوها بسیار روشن است، ما این امکان را خواهیم داشت که به منابع خود دسترسی داشته باشیم و بتوانیم خودمان درباره آنها تصمیم بگیریم، ممکن است عده‌ای بگویند که این منابع متعلق به بانک‌هاست، اگر این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد می‌توانند آن‌را به بخش‌های تولیدی اختصاص دهند و رشد و توسعه را در این بخش‌ها شاهد باشیم.

پزشکیان با بیان اینکه در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع مالی را در اختیار بگیریم، افزود: در همین مدت کوتاه توانستیم اقدامات بسیار زیادی انجام دهیم. ان‌شاءالله با آغاز روند گفت‌وگوها از امروز، ۶ میلیارد دلاری که در قطر داریم نیز آزاد و به کشورمان بازخواهد گشت، حضور دکتر همتی در روند این مذاکرات نیز به همین منظور است که مشخص شود این منابع باید در چه بخش‌هایی هزینه شود و چه اقداماتی باید انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سه گروه از آغاز روند مذاکرات ناراضی هستند، گفت: نخست، نتانیاهو و رژیم صهیونیستی که به هیچ وجه نمی‌خواهند آرامش در منطقه برقرار شود. اقداماتی که اکنون در لبنان و غزه انجام می‌دهند نیز در همین راستاست، البته او را وادار کرده‌اند که این روند را ادامه ندهد، زیرا هدفش استمرار جنگ و جلوگیری از دستیابی ایران به منابع، قدرت و حل مشکلات کشورمان است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: گروه دیگر، سلطنت‌طلبان هستند که نمی‌خواهند کشور در آرامش به مسیر توسعه خود ادامه دهد. همچنین هر فرد یا جریانی که علاقه‌ای به ایجاد آرامش نداشته باشد، در همان مسیری حرکت می‌کند که نتانیاهو و همراهانش تبلیغ و ترویج می‌کنند.

پزشکیان با بیان اینکه بندهای تفاهم میان ایران و آمریکا عمدتا به نفع ملت ایران است، افزود: آمریکا به دنبال این است که ما به بمب اتم دسترسی نداشته باشیم، این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری از سال‌ها قبل بر آن تاکید داشتند که ایران قصد ساخت بمب اتم ندارد. ما این موضوع را بارها اعلام کرده‌ایم و موضوع تازه‌ای نیست. اگر لازم باشد که این موضوع به‌صورت مکتوب نیز بیان شود، می‌نویسیم که قصد ساخت بمب اتم را نداریم.

وی با اشاره به اینکه سایر موضوعات نیز در زمان رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد تفاهم قرار گرفته بود، اظهار کرد: آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارید، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفته‌اند، قواعد تغییر کرده است و این تغییر قواعد، نتیجه تلاش رزمندگان عزیز ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش، همچنین حضور مردم در صحنه است، دولت نیز به اندازه توان خود برای ایجاد آرامش و ارایه خدمات به مردم تلاش کرده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه قدرت امروز کشور حاصل وحدت و انسجام ماست، تصریح کرد: آنچه می‌تواند قاعده قدرت ما را بر هم بزند و دشمن نیز به دنبال آن است، برهم زدن وحدت و انسجام داخلی است. اگر به طرح‌ها و استراتژی‌هایی که نتانیاهو و جریان همراه او منتشر می‌کنند نگاه کنید، خواهید دید که بیشترین امید آن‌ها به ایجاد تفرقه در داخل کشور و از بین بردن وحدت و همبستگی ملی است.

پزشکیان خاطر نشان کرد: هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد، در همان مسیری قرار می‌گیرد که نتانیاهو و طراحان راهبردهای سیاسی او دنبال می‌کنند، باید آگاه باشیم و کاری نکنیم که ما را به دام تفرقه و نفاق بیاندازد.

وی افزود: من به‌سادگی می‌توانم درباره بسیاری از مسائل سخن بگویم، اما حفظ وحدت و انسجام داخلی برای من مهم‌تر از هر چیزی است، از همین رو سکوت می‌کنم تا وحدت حفظ شود و این کشور با عزت و سربلندی مسیر خود را ادامه دهد. کسانی که در مسیر بر هم زدن انسجام ملی سخن می‌گویند نیز بدانند که آب در آسیاب دشمن می‌ریزند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اختیار ادامه مسیر مذاکرات را به دولت داده‌اند، گفت: همه باید کمک کنند که این مسیر را با قدرت و وحدت طی کنیم، باید کشورمان را با وحدت و همدلی بسازیم، اگر وحدت و انسجام داشته باشیم کشورمان را خواهیم ساخت، اما اگر قرار باشد تحت تأثیر نیت‌ها و سخنان برخی افراد قرار بگیریم و در کشورمان انشقاق ایجاد کنیم، دیگر نیازی به آمریکا و اسرائیل نیست.

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