پوردهقان:
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است/ سازمان حمایت مجوزی برای گرانی خودرو صادر نکرده است
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو نداده است بنابراین اقدام ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولاتش غیرقانونی است.
به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان در انتقاد به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو، گفت: هم اکنون کاهش قیمت ارز و واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و از مناطق آزاد تا حدودی بر کاهش قیمت خودروها اثرگذار بوده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید روند افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است چرا که این شرکت در داخل کشور انحصاری بوده و حتما باید افزایش قیمت محصولات آن با بررسی دولت انجام شود.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تایید کند که این شرکت مجاز به افزایش قیمت محصولات خود بوده است، ادامه داد: ایران خودرو در حالی نسبت به افزایش قیمت محصولاتش اقدام کرده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت اعلام کرده است که این افزایش قیمت قانونی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ما باید به سمت افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده حرکت کنیم تا با افزایش عرضه باعث ایجاد تعادل در بازار شویم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در مجلس، موضوع افزایش قیمت خودروها و ضرورت برخورد با متخلفان در این حوزه را به طور جدی پیگیری کنیم.