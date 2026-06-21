افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است/ سازمان حمایت مجوزی برای گرانی خودرو صادر نکرده است

به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان در انتقاد به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو، گفت: هم اکنون کاهش قیمت ارز و واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و از مناطق آزاد تا حدودی بر کاهش قیمت خودروها اثرگذار بوده است‌.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید روند افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است چرا که این شرکت در داخل کشور انحصاری بوده و حتما باید افزایش قیمت محصولات آن با بررسی دولت انجام شود.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تایید کند که این شرکت مجاز به افزایش قیمت محصولات خود بوده است، ادامه داد: ایران خودرو در حالی نسبت به افزایش قیمت محصولاتش اقدام کرده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت اعلام کرده است که این افزایش قیمت قانونی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ما باید به سمت افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده حرکت کنیم تا با افزایش عرضه باعث ایجاد تعادل در بازار شویم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در مجلس، موضوع افزایش قیمت خودروها و ضرورت برخورد با متخلفان در این حوزه را به طور جدی پیگیری کنیم‌.

انتهای پیام/