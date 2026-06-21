به گزارش ایلنا، علی حدادی در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه نمایندگان تاکید به واردات خودرو دارند، گفت: آنچه در چند ماه گذشته جای تعجب داشت این بود که دلالان و فعالان حوزه خودرو حتی در زمان جنگ به دنبال افزایش قیمت خودرو بودند که باعث نگرانی مردم شده بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان در شرایط جنگی کشور در چند نوبت نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کردند در حالی که هیچ اقدامی در جهت ارتقای کیفیت محصولاتشان انجام ندادند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد : اگر خودروسازان از ظرفیت جوانان نخبه کشور و شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌کردند قطعاً می‌توانستند خودروهایی تولید کنند که قابل رقابت در بازار جهانی باشد.

وی افزود: مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد تا خودروسازان برای رقابت با آنها نسبت به ارتقای کیفیت تولیداتشان اقدام کنند و با افزایش میزان عرضه در بازار خودرو، تعادل ایجاد شود.



این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفانه خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز جامعه نیستند ضمن اینکه کیفیت پایین محصولاتشان به عامل بروز حوادث ترافیکی متعدد و آلودگی هوا تبدیل شده و هزینه مضاعفی را به حوزه سلامت کشور ناشی از تصادفات تحمیل می‌کند.

وی افزود: ما در سایر حوزه‌ها تاکید بر استفاده از کالاهای ایرانی داریم اما تداوم تولیدات نامرغوب و گران خودروسازی‌های داخلی باعث شده که بر واردات خودرو اصرار کنیم‌.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: قطعاً وزیر صمت باید در خصوص دلیل رهاشدگی بازار خودرو و اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت‌ مکرر تولیداتشان پاسخگو باشد، همچنین شورای رقابت باید به موقع به این مهم ورود پیدا کند و با مکانیزم‌هایی که در این خصوص تعریف شده است مانع از تداوم این روند شود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این رابطه وظیفه برخورد به موقع و بازدارنده با متخلفان را بر عهده دارد.

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