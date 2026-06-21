بیگدلی مطرح کرد:
سال ۱۴۰۵؛ ایستگاه پایانی اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان
احمد بیگدلی با اشاره به اینکه منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: ما در مجلس، در بهمنماه سال قبل که بودجه ۱۴۰۵ را بررسی و مصوب میکردیم، تمام منابع مورد نیاز برای تکمیل متناسبسازی مستمری و حقوق بازنشستگان را پیشبینی کردیم، که برای بازنشستگان کشوری همراه با احکام افزایش حقوقشان و برای بازنشستگان تامین اجتماعی با تأخیر انجام شده است.
به گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۵، آخرین سال اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان است که ذیل ماده ۲۸ قانون پنجساله هفتم پیشرفت کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و براساس آن صندوقهای بازنشستگی مکلف شدند طی سه سال (از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، سال اول، ۴۰ درصد و سالهای دوم و سوم، هر کدام ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان را برای رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، متناسبسازی کند؛ که در برخی صندوقها به دلیل عدم تأمین مالی با تأخیر اجرایی شده است.
احمد بیگدلی در این باره گفت: در بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان منابع این متناسبسازی از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است و طبق قانونی که برای آن مصوب شد، قرار شده بود در طی سه سال ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نهایی شود که ۴۰ درصد آن در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد پایانی هم در سال ۱۴۰۵ یعنی امسال به انجام برسد که ما در مجلس، در بهمنماه سال قبل که بودجه ۱۴۰۵ را بررسی و مصوب میکردیم، تمام منابع مورد نیاز برای تکمیل متناسبسازی مستمری و حقوق بازنشستگان را _که طبق قانون باید ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را دریافت کنند_ پیشبینی کردیم که از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص کیفیت اجرای این بند قانونی در سال پایانی اجرای آن گفت: امسال و تا به اینجای کار حکم بازنشستگان کشوری با افزایش حقوقشان زده شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی هم که شرایط خاص خودشان را دارند و متأسفانه تا حدود ۱۰ روز قبل حکمهایشان زده نشده بود، اما با پیگیریهای انجام شده از حدود یک هفته تا ده روز قبل حکمها زده و طبق روال انجام شد.
بیگدلی اضافه کرد: البته در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی موضوع مهم دیگری که مورد بحث است، بحث افزایش حقوق سالیانه است که در این موضوع هم حداقل حقوق بازنشستگان ۶۰ درصد و سایر سطوح با ۴۵ درصد و یک عدد ثابت ۱ میلیون و ۵۰۰ افزایش پیدا کرد. البته بازنشستگان درخواست دارند مزایای رفاهی آنان هم باید طبق شاغلین افزایش پیدا کند؛ که تا جایی که ذهن بنده یاری میدهد که مزایای رفاهی یا جانبی بابت بازنشستگی کسورات نداشته است.
وی در پایان تصریح کرد: در هر حال ما در کمیسیون اجتماعی مجلس از طریق تأمین اجتماعی پیگیریم که مزایای جانبی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مانند شاغلان افزایش پیدا کند.