به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقض مکّرر تعهدات ناشی از آتش‌بس رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و لبنان اعلام کرد: این اقدامات تجاوزکارانه که در موارد متعدّد با نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق امنیّت و حمایت از غیرنظامیان همراه بوده است، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها ذیل منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.



متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقض مکّرر تعهدات ناشی از آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین، رفتارهای غیرقانونی و تنش‌زای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و لبنان را به شدیدترین وجه محکوم می‌نماید.

نقض مکّرر آتش‌بس، انجام حملات فرامرزی، تهدید مستمر صلح و امنیّت منطقه‌ای و بی‌اعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسّل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مصداق بارز رفتارهای غیرمسؤولانه‌ای است که ثبات منطقه را با مخاطرات جدّی مواجه ساخته و موجب تشدید رنج و ناامنی برای غیرنظامیان می‌شود.

این اقدامات تجاوزکارانه که در موارد متعدّد با نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق امنیّت و حمایت از غیرنظامیان همراه بوده است، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها ذیل منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود. استمرار چنین رفتارهایی، نه تنها نظم حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتبار سازوکارهای بین‌المللی مسؤول حفظ صلح و امنیّت را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسؤولیت جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیّت سازمان ملل متحد، در قبال پیشگیری از تکرار این اقدامات غیرقانونی، خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر و فوری برای واداشتن رژیم صهیونیستی به رعایت کامل تعهدات بین‌المللی و توقف سیاست‌های تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده آن می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران، همواره بر ضرورت احترام به اصول حقوق بین‌الملل، حفظ صلح و امنیّت منطقه‌ای و حل‌وفصل اختلافات از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز تأکید داشته است. با این حال، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و قواعد مسلّم حقوق بین‌الملل، هر دولت از حق ذاتی دفاع مشروع در برابر تجاوز مسلحانه برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران نیز حق قانونی و مشروع خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب به منظور دفاع از حاکمیّت، تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و حفاظت از شهروندان خود محفوظ می‌دارد.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که صلح پایدار تنها از رهگذر پایبندی تمامی طرف‌ها به قواعد حقوق بین‌الملل، احترام به حقوق بشر، توقف اقدامات تجاوزکارانه و پایان دادن به سیاست مصونیّت از پاسخگویی برای ناقضان حقوق بین‌الملل، محقّق خواهد شد.

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