خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

پولادی: تغییری در روند برگزاری انتخابات شوراها صورت نگرفته است/ فاطمی: انتخابات همین امسال طبق مصوبه شعام برگزار می‌شود

پولادی: تغییری در روند برگزاری انتخابات شوراها صورت نگرفته است/ فاطمی: انتخابات همین امسال طبق مصوبه شعام برگزار می‌شود
کد خبر : 1802207
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایطی که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر پیامدهای ادامه وضعیت جنگی و تصمیمات مرتبط با مدیریت بحران قرار دارد، موضوع زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با ابهام و برداشت‌های متفاوتی از سوی برخی مسئولان همراه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با ادامه شرایط جنگی و وابستگی تصمیم‌گیری‌ها به مصوبات نهادهای عالی امنیتی، زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با ابهام و روایت‌های متفاوتی از سوی برخی مسئولان مواجه شده است؛ موضوعی که هنوز چشم‌انداز مشخصی از موعد دقیق برگزاری این انتخابات ارائه نمی‌دهد.

 هرچند در اظهارات رسمی، بر وجود چارچوب مشخص برای برگزاری انتخابات پس از تعیین تکلیف وضعیت جنگی تأکید می‌شود، اما تفاوت در تفسیر مصوبات و نحوه اعلام زمان‌بندی‌ها باعث شده تصویر واحدی از آینده این انتخابات شکل نگیرد.

از یک سو، برخی مسئولان بر این نکته تأکید دارند که بر اساس مصوبات مرتبط و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات شوراها منوط به اعلام رسمی پایان جنگ بوده و پس از آن با فاصله زمانی مشخص (از جمله بازه دوماهه) امکان برگزاری آن وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی دیدگاه‌ها هم بر برگزاری انتخابات در بازه زمانی سال ۱۴۰۵ یا در چارچوب برنامه‌ریزی دولت و مجلس تأکید دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اختلاف در برداشت از زمان‌بندی اجرایی و شرایط سیاسی حاکم است.

این هم‌زمانیِ تأکید بر وجود برنامه و در عین حال نبود اجماع روشن درباره زمان دقیق اجرا، باعث شده وضعیت انتخابات شوراها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که متغیرهای امنیتی و تصمیمات کلان حاکمیتی می‌توانند مستقیماً بر روند اجرایی آن اثرگذار باشند. در چنین فضایی، انتظار می‌رود مواضع نهادهای مسئول در روزها و هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی زمان و شیوه برگزاری این انتخابات ایفا کند.

کامران پولادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به امضا تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده آیا انتخابات شوراها برگزار خواهد شد، گفت: تا این لحظه برابر آن چیزی که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است بعد از اعلان توقف جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی  دوماه بعد از آن انتخابات برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر اتفاق دیگری در روزها و هفته‌های آینده در روند برگزاری انتخابات رخ دهد، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

نایب رئیس هیات نظارت بر انتخابات کل کشور خاطرنشان کرد: تغییری در روند برگزاری انتخابات صورت نگرفته است و هر شخصی که در این خصوص اظهارنظر می‌کند؛ اظهارنظر شخصی است و نظر هیات مرکزی  نظارت بر انتخابات کل کشور نیست و بازهم تاکید می‌کنم بعداز اعلان پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی انتخابات برگزار خواهد شد.

احمدفاطمی هم در گفت‌وگو با ایلنا، درباره برگزاری انتخابات شوراها و شایعات پیرامون برگزاری این انتخابات گفت: برخلاف شایعاتی که در فضای مجازی مطرح است و دیدگاه‌های شخصی بعضی از همکاران، بدون تردید در سال ۱۴۰۵ انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف دوماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ انتخابات برگزار خواهد شد. نظرات و دیدگاه‌های برخی از همکاران قابل احترام است. دیدگاه‌ها و نظرات شخصی رئیس شورای عالی استان‌های کشور محترم است اما اراده دولت و مجلس بر این است که انتخابات شوراها همین امسال برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی