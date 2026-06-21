به گزارش خبرنگار ایلنا، با ادامه شرایط جنگی و وابستگی تصمیم‌گیری‌ها به مصوبات نهادهای عالی امنیتی، زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با ابهام و روایت‌های متفاوتی از سوی برخی مسئولان مواجه شده است؛ موضوعی که هنوز چشم‌انداز مشخصی از موعد دقیق برگزاری این انتخابات ارائه نمی‌دهد.

هرچند در اظهارات رسمی، بر وجود چارچوب مشخص برای برگزاری انتخابات پس از تعیین تکلیف وضعیت جنگی تأکید می‌شود، اما تفاوت در تفسیر مصوبات و نحوه اعلام زمان‌بندی‌ها باعث شده تصویر واحدی از آینده این انتخابات شکل نگیرد.

از یک سو، برخی مسئولان بر این نکته تأکید دارند که بر اساس مصوبات مرتبط و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات شوراها منوط به اعلام رسمی پایان جنگ بوده و پس از آن با فاصله زمانی مشخص (از جمله بازه دوماهه) امکان برگزاری آن وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی دیدگاه‌ها هم بر برگزاری انتخابات در بازه زمانی سال ۱۴۰۵ یا در چارچوب برنامه‌ریزی دولت و مجلس تأکید دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اختلاف در برداشت از زمان‌بندی اجرایی و شرایط سیاسی حاکم است.

این هم‌زمانیِ تأکید بر وجود برنامه و در عین حال نبود اجماع روشن درباره زمان دقیق اجرا، باعث شده وضعیت انتخابات شوراها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که متغیرهای امنیتی و تصمیمات کلان حاکمیتی می‌توانند مستقیماً بر روند اجرایی آن اثرگذار باشند. در چنین فضایی، انتظار می‌رود مواضع نهادهای مسئول در روزها و هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی زمان و شیوه برگزاری این انتخابات ایفا کند.