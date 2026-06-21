لاهوتی در گفتوگو با ایلنا:
کارت ایثارگری مزایای اقتصادی چندانی ندارد، بیشتر مدال افتخار است/ معافیت سربازی فرزندان ایثارگران چگونه اعمال میشود؟
عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس با تشریح وضعیت «کارت ایثارگری» تأکید کرد این کارت در عمل بیشتر نقش شناسایی و افتخاری دارد و برخلاف تصور عمومی، مزایای اقتصادی گستردهای به همراه ندارد. به گفته او، تنها گروه محدودی از رزمندگان معسر مستمری دریافت میکنند و در برخی شرایط نیز امکان استفاده از معافیت یا کاهش خدمت سربازی برای فرزندان ایثارگران وجود دارد، اما در حوزههایی مانند استخدام، امتیاز ویژهای برای دارندگان این کارت در نظر گرفته نمیشود.
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه افرادی که دارای کارت ایثارگری هستند از مزایایی این کارت چیزی نمیدانند؛ این اشخاص چه خدماتی را میتوانند با کارت ایثارگری خود دریافت کنند، گفت: کارت ایثارگری در کشور ما به افرادی داده میشود که در چارچوب «ایثارگران» یا رزمندگان و خانوادههای آنان شناخته میشوند و سابقه حضور یا خدمت در شرایط جنگی و عملیاتی داشتهاند.
این عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این کارت؛ یک کارت شناسایی است و باید گفت که کاربرد آنچنانی هم ندارد مگر اینکه رزمندگان معسر آن را دریافت کرده باشند.
وی در پاسخ به اینکه رزمندگان معسر چه کسانی هستند، بیان کرد: «رزمندگان معسر» به رزمندگانی گفته میشود که در دوران دفاع مقدس یا مأموریتهای مرتبط در جبهه حضور داشتهاند، اما بعد از جنگ از نظر مالی و معیشتی در وضعیت سخت و کم درآمد قرار دارند و توان تأمین هزینههای زندگی خود را بهطور کافی ندارند. به این افراد که کارت ایثار دارند، به مرور زمان و در هر صورت، مبلغی تحت عنوان مستمری پرداخت میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تشخیص دقیق اینکه رزمندگان معسر چه کسانی هستند معمولاً توسط نهادهای مربوطه صورت میگیرد ؛ اما چندین نکته در این قضیه مانند نداشتن شغل پایدار یا درآمد کافی و داشتن درآمد بسیار پایین نسبت به هزینههای زندگی و ناتوانی در تأمین معیشت خانواده و شرایط خاص جسمی یا اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
لاهوتی با بیان اینکه واقعیت قضیه این است که کارت ایثار، همانطور که از نامش پیداست، برای بیان تفاوت افرادی است که داوطلبانه در جبههها حضور یافتهاند، خاطرنشان کرد: فردی که به جبهه رفته و سلامتی جسمی خودش را در این راه گذاشته، یا شخصی که به دور از خانواده و گذاشتن زن و فرزندنش راهی جبهه شده است و در خاک و سنگرها خوابیده و از کشور دفا کرده است، طبیعتا از برخی مزایا هم برخوردار هستند.
وی تاکید کرد: متاسفانه این تفاوتها فقط در حد یک کارت است و هیچ مزیت مشخص دیگری به این افراد تعلق نمیگیرد؛ جز برای تعدادی از آنها که از آنجا که تعدادشان بسیار اندک است از آن مستمری بهرهمند میشوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه رزمندگان معسر چه شرایطی باید داشته باشند تا شامل این کارت و آن مستمری شوند، بیان کرد: باید حتما رزمنده باشند و از سوی دیگر فاقد درآمد کافی باشند تا کمکی به آنها شود.
این عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر درباره اینکه آیا کارت ایثارگری میتواند در زمینه خدمت سربازی و کم کردن ماههای خدمت و یا معافیت از خدمت به فرزندان ایثارگران کمک کند، گفت: بله میتواند کمککننده باشد.
وی خاطرنشان کرد: در قبال خدمت و جانبازی ایثارگران، یک فرزند میتواند از مزایای این کارت برای خدمت سربازی استفاده کند. حتی اگر درصد جانبازی بالاتر باشد تا دو فرزند میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند.
لاهوتی تاکید کرد: هم جانبازان و همچنین رزمندگانی که سابقه جبهه دارند، متناسب با میزان حضور در جبهه میتوانند یک تا دو فرزند خود را از خدمت سربازی معاف کنند.
وی درباره اینکه عمدهترین سوال پیرامون کارت ایثارگری درخصوص استخدام در ادارات دولتی و نظامی است آیا این کارت میتواند در زمینه استخدام فرزندان ایثارگران تاثیر داشته باشد، گفت: استخدام ربطی به این کارت ندارد و قانون هم در اینجا مشخص است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در استخدامها دیگر اولویتهای سابق وجود ندارد و آنها حذف شدهاند. ممکن است در جایی و در شرایط برابر، مثلا در یک آزمون، اولویتی برای دارنده کارت ایثارگری در نظر گرفته شود؛ اما با توجه به حساسیتهایی که در جامعه وجود دارد و باید آنها را در نظر گرفت، دیگر آن نوع اولویتها وجود ندارد.
وی درپاسخ به اینکه رزمندگان بازه زمانی چه سالهای از جنگ شامل کارت ایثارگری میشوند، گفت: افرادی که از ابتدا تا انتهای جنگ یعنی سالهای دفاع مقدس به جبههها رفتهاند شامل دریافت کارت ایثارگری میشوند و تا زمانی که فرد در قید حیات است، میتواند از این کارت استفاده کند.
این عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی درباره اینکه سوال پر تکراری که درخصوص این کارت وجود دارد این است که افراد چگونه میتوانند این کارت را دریافت کنند، عنوان کرد: افراد برای دریافت این کارت دو گروه هستند؛ نخست رزمندگانی که در ارتش بودهاند، از طریق ارتش میتوانند آن را دریافت کنند و آنهایی که بسیجی بودهاند هم از طریق مراجع مربوطه اقدام میکنند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد این افراد حتی خودشان هم مطالبه نمیکنند و بسیج و یا ارتش برایشان کارت را صادر میکند و به دستشان میرساند.
لاهوتی درباره اینکه آیا این کارت دارای مزایایی اقتصادی است و شامل وامهای کمبهره و یا مزایای دیگر میشود، اظهار داشت: این کارت مزایای اقتصادی چندانی ندارد. این کارت بیشتر به عنوان مدال افتخار است. این افراد همانطور از نامشان هم مشخص است ایثارگر هستند، در آن زمان خودشان به جبههها رفتهاند و بخشی از وجود خود را در راه کشور فدا کردهاند. جانباز هم اسمش مشخص است جان خودش و بخشی از جسم خودش را در راه وطن داده است در هر صورت، اگر بخشی از بدن فرد آسیب دیده یا ناقص شده است، باید مورد تکریم قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم در بودجه امسال بودجه امور مربوط به جانبازان و ایثارگران دارای افزایش بوده است گفت: بحث جانبازان و ایثارگران متفاوت است. به طور مثال برای این عزیزان افزایش حقوق تا ۳۰ درصد هم پیشبینی شده است.
این عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این افزایش حقوق هم طبیعی است. حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرده است برای این عزیزان هم افزایش پیدا میکند؛ منتها با تفاوتی اندک.