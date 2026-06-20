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دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور:

ایستادگی ایران حاصل پیوند توان دفاعی و تاب‌آوری اجتماعی بود

ایستادگی ایران حاصل پیوند توان دفاعی و تاب‌آوری اجتماعی بود
کد خبر : 1802102
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دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با اشاره به ابعاد توافق اخیر ایران و آمریکا، تأکید کرد که ایستادگی ایران در این مقطع نتیجه پیوند توان دفاعی، همراهی جامعه و نقش دولت در حفظ تاب‌آوری اجتماعی بوده است؛ ظرفیتی که به گفته او می‌تواند به سرمایه‌ای ملی برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی و گشودن افق‌های تازه پیش‌روی کشور تبدیل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«برای فهم توافق اخیر ایران و آمریکا نباید فقط به امروز نگاه کرد. تاریخ ایران از امپراتوری‌های از دست‌رفته تا دهه‌ها تحریم، سرشار از آزمون‌های سخت بوده است. سرزمینی که بارها زخم هجوم و جدایی بخش‌هایی از خاک خود را تجربه کرده؛ اما این‌بار روایت متفاوتی شکل گرفت.

در این رویارویی، بسیاری حتی سقوط ایران را پیش‌بینی می‌کردند. اما ایران فرو نریخت. پیوند میان توان دفاعی و جامعه‌ای که با وجود فشارها، همراهی با دشمنان را نپذیرفت، به‌همراه نقش دولت در حفظ تاب‌آوری، عامل اصلی این ایستادگی بود.

رژیم اسرائیل از مخالفان اصلی این توافق و خواهان برهم‌زدن آن است. در داخل نیز همان کسانی که زمانی تحریم‌ها را انکار می‌کردند، امروز ارزش این دستاورد بزرگ را نادیده می‌گیرند و حتی با لحنی زشت به رئیس‌جمهور می‌تازند، نیز مخالف این توافق هستند. این رفتارها در حافظه تاریخی ملت ایران می‌ماند.

این روزها، شاهد نوعی انسجام و پایداری هستیم که برخاسته از حضور همه ایرانیان با هر تفکر و دیدگاهی است. چنین دستاورد بزرگی باید به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شده و مسیری برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی و گشودن افق‌های تازه برای آینده ایران پدید آورد.»

 

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