معاون اجرایی رئیسجمهور:
پیام راهبردی رهبر انقلاب جلوهای از اهتمام ایشان به خرد جمعی است
معاون اجرایی رئیسجمهور، پیام اخیر رهبری را جلوهای از اهتمام و احترام ایشان به خرد جمعی در عالیترین سطح حکمرانی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام راهبردی رهبر انقلاب، جلوهای از اهتمام و احترام ایشان به خرد جمعی در عالیترین سطح حکمرانی است.
وقتی رئیس جمهور پزشکیان، سران قوا و ارکان امنیتی و دفاعی با تایید تفاهم، متعهد به صیانت از حقوق ملت در مذاکرات پیش رو شدهاند، باید این تصمیم ملی را از منازعات جناحی دور نگه داشت.»