به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام راهبردی رهبر انقلاب، جلوه‌ای از اهتمام و احترام ایشان به خرد جمعی در عالی‌ترین سطح حکمرانی است.

‌وقتی رئیس جمهور ⁧ پزشکیان⁩، سران قوا و ارکان امنیتی و دفاعی با تایید تفاهم، متعهد به صیانت از حقوق ملت در مذاکرات پیش رو شده‌اند، باید این تصمیم ملی را از منازعات جناحی دور نگه داشت.»

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