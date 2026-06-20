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معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

پیام راهبردی رهبر انقلاب جلوه‌ای از اهتمام ایشان به خرد جمعی است

پیام راهبردی رهبر انقلاب جلوه‌ای از اهتمام ایشان به خرد جمعی است
کد خبر : 1802100
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیام اخیر رهبری را جلوه‌ای از اهتمام و احترام ایشان به خرد جمعی در عالی‌ترین سطح حکمرانی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام راهبردی رهبر انقلاب، جلوه‌ای از اهتمام و احترام ایشان به خرد جمعی در عالی‌ترین سطح حکمرانی است.

‌وقتی رئیس جمهور ⁧ پزشکیان⁩، سران قوا و ارکان امنیتی و دفاعی با تایید تفاهم، متعهد به صیانت از حقوق ملت در مذاکرات پیش رو شده‌اند، باید این تصمیم ملی را از منازعات جناحی دور نگه داشت.»

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