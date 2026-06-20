قالیباف در بدو ورود به زوریخ:
کودکان مظلوم میناب را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم
قالیباف در بدو ورود به زوریخ در مطلبی نوشت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم.
به گزارش ایلنا، رئیس هیئت مذاکرهکننده «میناب ۱۶۸» پس از ورود به شهر زوریخ در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم.
متن مطلب دکتر قالیباف بدین شرح است:
کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم. آنها ما را میبینند و از ما انتظار دارند. خدا کند که شرمنده شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظهشماری میکنم.