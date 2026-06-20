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قالیباف در بدو ورود به زوریخ:

کودکان مظلوم میناب را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم

کودکان مظلوم میناب را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم
کد خبر : 1802099
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قالیباف در بدو ورود به زوریخ در مطلبی نوشت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم.

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت مذاکره‌کننده «میناب ۱۶۸» پس‌ از ورود به شهر زوریخ در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم.

متن مطلب دکتر قالیباف بدین شرح است:

کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند. خدا کند که شرمنده شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظه‌شماری می‌کنم.

 

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