هیئت مذاکره کننده کشورمان وارد زوریخ شد

به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی هییت مذاکره کننده کشورمان، مطالبه تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم‌نامه محور گفتگوهای این سفر خواهد بود و باتوجه به تجربه ای که از بدعهدی طرف مقابل داریم بصورت جدی تعهدات آن‌ها را مطالبه می‌کنیم.

گفتنی است؛ محمدباقر قالیباف رئیس و سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بین الملل دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت ایران،کاظم غریب ابادی و اسماعیل بقایی معاونین وزیرخارجه اعضای هیئت اعزامی کشورمان را تشکیل می دهند.