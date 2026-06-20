دقایقی قبل؛
هیئت مذاکره کننده کشورمان وارد زوریخ شد
هیئت مذاکره کننده کشورمان به ریاست محمدباقر قالیباف شامگاه شنبه وارد زوریخ شد.
به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی هییت مذاکره کننده کشورمان، مطالبه تعهدات طرف آمریکایی در تفاهمنامه محور گفتگوهای این سفر خواهد بود و باتوجه به تجربه ای که از بدعهدی طرف مقابل داریم بصورت جدی تعهدات آنها را مطالبه میکنیم.
گفتنی است؛ محمدباقر قالیباف رئیس و سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بین الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت ایران،کاظم غریب ابادی و اسماعیل بقایی معاونین وزیرخارجه اعضای هیئت اعزامی کشورمان را تشکیل می دهند.