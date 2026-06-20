تأکید دادستان کل کشور بر همافزایی در صیانت از فرهنگ اسلامی و حقوق عامه
دادستان کل کشور در دیدار با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم هماهنگی و همافزایی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: در مسائل فرهنگی باید با ایجاد همافزایی، اثربخشی برنامهها را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در دادستانی کل کشور با حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور دیدار و در خصوص مسائل فرهنگی و حقوقی کشور گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه رهبر شهید، بر ماهیت فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزشهای دینی است و مشارکت حداکثری مردم در مقاطع مختلف نشاندهنده علاقه عمیق آنان به فرهنگ اسلامی است. ما در مسیر حرکت به سوی قلههای پیشرفت قرار داریم و این مسیر با استقامت طی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با اشاره به اهمیت حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه، آن را یک تحول بزرگ فرهنگی خواند و افزود: این حضور و مشارکت، آثار کوتاهمدت و بلندمدت فرهنگی دارد و به نوعی «معراج» مردم ایران در دفاع از ارزشهاست. این تجمعات، ضمن خنثیسازی توطئههای دشمن، موجب دلگرمی مسئولان برای تصمیمگیریهای قاطع و کارآمد میشود؛ حضوری که دشمن را ناچار به اعتراف به شکست و عقبنشینی کرده است.
وی در ادامه بر لزوم هماهنگی و همافزایی بین دستگاهی تأکید کرد و گفت: در مسائل فرهنگی باید با ایجاد همافزایی، اثربخشی برنامهها را افزایش دهیم. دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی، مبارزه با ضد فرهنگها و همچنین اجرای دقیق مصوبات قانونی گام بردارد.
دادستان کل کشور در پایان بر وظیفه ذاتی دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به میدان آمده است و ما مکلفیم در مسیر اعتلای این فرهنگ و صیانت از آن، با جدیت و نظارت بر حسن اجرای قانون عمل کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام دادستان کل کشور، بیان کرد: تلاش ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که صرفاً به «سندنگاری» بسنده نکرده و به سمت کارهای عملیاتی حرکت کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مهم این شورا در برنامه هفتم توسعه، بر اولویت کار فرهنگی تأکید کرد و افزود: همافزایی و تعامل با سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه برای تحقق اهداف فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و ما بر این رویکرد عملیاتی در تمامی حوزهها تأکید داریم.