به گزارش ایلنا، با حضور مقامات استانی و کشوری قفل شماره گذاری خودروها در منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دوغارون به طور کامل شکست و فرآیند صدور پلاکهای اختصاصی منطقه آزاد دوغارون آغاز شد.

بر اساس این گزارش با تلاشهای شبانه روزی و پیگیریهای مستمر عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون قضایی و نماینده مردم شریف تربت جام،تایباد،باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی نخستین خودرو با پلاک اختصاصی منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دوغارون شماره گذاری شد و با اجرای این مصوبه مجوز تردد خودروهای با کیفیت منطقه آزاد در سطح تمام شهرستانهای استان خراسان رضوی صادر شد.

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