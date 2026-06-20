حاجی بابایی:
تشییع رهبر شهید مانور اقتدار سیاسی و بینالمللی است
نایبرییس مجلس شورای اسلامی گفت: مراسم تشییع قائد شهید، مانور اقتدار ملی، سیاسی و بین المللی در داخل کشور است و این همایش باشکوه باید بهگونهای برگزار شود که همه مردم با هر سلیقه و اندیشهای در آن حضور یابند.
به گزارش ایلنا،حمیدرضا حاجیبابایی روز شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت قائد شهید، حضرت آیتالله امام سیدعلی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، این مراسم را نه یک رویداد عادی، بلکه برنامهای برای نظام، انقلاب، اسلام و ادامه راه عاشورا خواند و افزود: بزرگداشت این امام شهید که ایران اسلامی را به جایگاه بلندی در دنیا رساند و با شهادت خود تمام ناهمواریها را هموار ساخت، یکی از اهداف اصلی این مراسم است.
وی تاکید کرد: در سدههای اخیر و پس از معصومین(ع)، شهادتی به این عظمت و همتراز با روز عاشورا نداشتهایم، هدف دوم این مراسم مانور قدرتمند اقتدار سیاسی و بینالمللی در داخل کشور است، دنیا نظارهگر این همایش بزرگ معنوی و حضور انقلابی مردم خواهد بود، ما نیاز داریم همه مردم حضور داشته باشند؛ حتی کسانی که شاید ما فکر کنیم چرا آمدهاند، اما بدانیم که امام حسین(ع) نیز همه را دعوت کرده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جنبههای تربیتی و آموزشی این مراسم اظهار کرد: ما یک اردوگاه بزرگ تربیتی برگزار میکنیم، هر کسری که در تربیت داشتهایم، به برکت خون این امام شهید جبران میشود، این مراسم مانند روز عاشورا است که همه با هر ایده، تفکر و قیافهای در آن حاضر میشوند.
حاجیبابایی با اشاره به تجربه موفق حضور مردم پس از شهادت حاجقاسم سلیمانی گفت: این مراسم داروی شفابخش برای زخمها، دلها و نگاههای منفی نسبت به انقلاب است و میتواند آنها را به نگاه مثبت تبدیل کند.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی این برنامه را برای دل نظام، اسلام، انقلاب و عالم هستی دانست و هرگونه نگاه شخصی و زاویهدار را کنار گذاشتنی خواند و افزود: امام به وسعت عالم هستی و دنیاست، ما برای وسعت تمام دلها، خانهها، کوچهها و همه افراد با هر نگاهی برنامهریزی میکنیم.
وی با تاکید بر تشکیل سیل خروشان مردمی برای حضور در مشهد، قم و تهران، از همه کمیتهها خواست با همپوشانی و همکاری کامل، زمینهساز حرکتی عظیم شوند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیام این مراسم به آمریکا این است که ببیند چه امامی را شهید کردند و چه عظمتی در نزد ملت ایران دارد، تمام ملت ایران یکجا به پا میخیزند و یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدمان را گرامی میدارند.
تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی برای برگزاری باشکوه مراسم وداع با «رهبر شهید»
دبیر و مسوول کمیتههای ستاد برگزاری مراسم «رهبر شهید» در همدان نیز در این نشست از تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی برای برنامهریزی و اجرای دقیق مراسم وداع و تشییع در این استان خبر داد.
سردار حسن زارعکمالی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم در تراز جهانی اتخاذ شده است افزود: به منظور تقسیم کار دقیق و بهرهگیری از حداکثر توان دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی، ۱۳ کمیته تخصصی ذیل این ستاد آغاز به کار کردهاند.
وی افزود: کمیته امنیت، کمیته بازرسی و نظارت، کمیته پشتیبانی، کمیته رسانه و اطلاعرسانی، کمیته فرهنگی، کمیته فضاسازی، کمیته بانوان، کمیته بهداشت و درمان، کمیته اعزام زائران، کمیته تشکلهای مردمی و اقشار، کمیته اسکان و پذیرایی، کمیته مواکب و کمیته اصناف و بازاریان در این راستا در استان تشکیل شده است.
سردار زارعکمالی اظهار کرد: مسوولیت هر یک از این کمیتهها با هدف انسجامبخشی به فعالیتها و ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی مشخص شده است تا مراسم وداع با «قائد امت» با نظم و شکوهی مثالزدنی برگزار شود.