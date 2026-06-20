به گزارش ایلنا،مجید داغری در واکنش به اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر ضرورت ثبات در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو و پرهیز از تغییرات مکرر در مصوبات کنکور، با انتقاد از وضعیت موجود در این حوزه، گفت: تداوم تغییرات پی‌درپی در تصمیمات مربوط به کنکور، نتیجه‌ای جز سردرگمی داوطلبان، افزایش اضطراب خانواده‌ها و تضعیف اعتماد عمومی به نظام آموزشی به همراه نداشته است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس با بیان اینکه تصمیمات متغیر و بعضاً متناقض در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو به یکی از چالش‌های جدی و مزمن نظام آموزشی کشور تبدیل شده است، افزود: این وضعیت نشان می‌دهد در سطح مدیریت کلان آموزشی، هنوز اجماع نهایی، پایدار و قابل اتکایی برای تعیین مسیر قطعی پذیرش دانشجو شکل نگرفته و همین مسئله آینده تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموز را هر سال در معرض تغییرات ناگهانی قرار می‌دهد.

بازنگری ریشه‌ای در مصوبات آموزشی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای این روند، تصریح کرد: قطعا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در کنار وزارت آموزش و پرورش به عنوان پرچمداران اصلی حوزه تعلیم و تربیت، وظیفه دارند برای پایان دادن به این بی‌ثباتی مزمن اقدام جدی و ساختاری انجام دهند. از همین رو انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به بازنگری در مصوباتی که طی سال‌های گذشته زمینه‌ساز بروز ناعدالتی و نارضایتی گسترده در میان داوطلبان شده است، با نگاه کارشناسی و از مسیر کمیسیون‌های تخصصی مجلس اقدام کند.

اشکالات مصوبات پرحاشیه آموزشی را رفع کنید

داغری ادامه داد: لازم است یک‌بار برای همیشه، این مصوبات پرحاشیه و دارای ایراد که از سوی نهادهای مختلف در حوزه سنجش و پذیرش اتخاذ شده، در یک فرآیند دقیق کارشناسی بازنگری و اصلاح شود تا از تکرار تصمیمات مقطعی جلوگیری گردد و هر ساله در آستانه کنکور شاهد اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌ها به اشکال مختلف نباشیم.

فضای رقابت سالم در حوزه آموزش محدود شده است

وی در ادامه افزود: تداوم این وضعیت نه‌تنها برنامه‌ریزی تحصیلی داوطلبان را مختل کرده بلکه فضای رقابت سالم آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده و نوعی بی‌ثباتی ساختاری در نظام سنجش ایجاد کرده است. از این رو ضرورت دارد با یک رویکرد جامع، منسجم و بلندمدت، نظام پذیرش دانشجو از حالت تصمیمات آزمایشی و متغیر خارج شود.

ضرورت تدوین الگویی پایدار و عادلانه برای پذیرش دانشجو با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

این عضو کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: ثبات در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس، یک الگوی نهایی، پایدار و عادلانه برای سال‌های آینده تدوین و اجرایی شود تا از تکرار بلاتکلیفی و نارضایتی داوطلبان جلوگیری گردد.

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