کوچکینژاد مطرح کرد:
نگرانی کشاورزان از تداوم بسته بودن سامانه دریافت کود کشاورزی
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی درباره تخصیص منابع یارانه نهادههای کشاورزی، گفت: بسته بودن سامانه دریافت کود و نامشخص بودن قیمت این نهاده راهبردی، نگرانی گستردهای را در میان کشاورزان ایجاد کرده و در صورت تداوم این وضعیت، تولید محصولات کشاورزی با آسیب جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جبار کوچکینژاد با اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه تأمین کود شیمیایی و اختلافنظر میان دستگاههای مسئول در این حوزه، اظهار کرد: در آستانه پایان فصل بهار قرار داریم و فعالیتهای کشاورزی در سراسر کشور، بهویژه در حوزه برنجکاری و سایر محصولات زراعی، وارد مراحل مهمی شده است؛ از این رو تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی از جمله کود شیمیایی، نقش تعیینکنندهای در استمرار تولید دارد.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه نهادههای کشاورزی پیشبینی شده است، افزود: متأسفانه دولت تاکنون منابع لازم را تخصیص نداده و در نتیجه سامانه دریافت کود کشاورزی نیز مسدود شده است.
وی ادامه داد: کشاورزان برای ادامه فعالیت خود نیاز مبرم به کود شیمیایی دارند، اما در شرایط کنونی نه قیمت این نهاده مشخص شده و نه امکان دریافت آن از طریق سامانه وجود دارد؛ موضوعی که موجب نگرانی جدی فعالان بخش کشاورزی شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی اخطار و هشدارهای لازم را داده و بر ضرورت تخصیص هرچه سریعتر منابع تأکید کرده است، زیرا ادامه این روند میتواند مشکلات گستردهای برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به همراه داشته باشد.
کوچکینژاد با اشاره به تداوم اختلاف میان دستگاههای مسئول گفت: حدود یک ماه است که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اختلافنظر وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در این شرایط، کشاورزان ناچارند کود مورد نیاز خود را با قیمتهای بسیار بالا از بازار آزاد تهیه کنند؛ بازاری که خود نیز با کمبود این نهاده مواجه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی در میان کشاورزان شده است. در حالی که کشور برای دستیابی به خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی نیازمند حمایت جدی از تولیدکنندگان است، چنین رفتارها و تعللهایی عملاً به مانعی در مسیر تولید تبدیل شده و مشکلات بخش کشاورزی را تشدید میکند.
وی با اشاره به پیگیریهای مجلس در این زمینه خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس طی هفتههای اخیر مکاتبات و رایزنیهای متعددی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه داشتهاند. هرچند مسئولان مربوطه وعده حل مشکل را دادهاند، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته و سامانه همچنان بسته است.
کوچکینژاد در پایان هشدار داد: زمان کوددهی بسیاری از محصولات کشاورزی رو به پایان است و هرگونه تأخیر در تأمین نهادههای مورد نیاز، به طور مستقیم بر عملکرد و بازدهی نهایی محصولات اثر منفی خواهد گذاشت. از این رو ضروری است دستگاههای مسئول هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع و رفع دغدغه کشاورزان اقدام کنند.