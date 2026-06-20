تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور درباره ستاد تشییع پیکر رهبر شهید گفت: دبیری این ستاد بر عهده معاون امنیتی وزارت کشور است و جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین در قم و مشهد بررسی‌های لازم برای تشییع و تدفین انجام شده است. مبنای این مراسم، حضور مردم است و موکب‌های مردمی نیز پای کار هستند.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما مدیریت می‌کنیم که از سایر استان‌ها و کشورهای دیگر، حضور جمعیت به صورت حساب‌شده در مرکز انجام شود. کمیته‌های مختلف تشکیل شده‌اند و اطلاع‌رسانی لازم در زمان مناسب از سوی سخنگوی ستاد انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: خواهش می‌کنم اجازه دهید اطلاع‌رسانی‌ها به موقع و بر اساس تصمیمات اتخاذشده صورت گیرد. آمادگی کامل وجود دارد و مراسمی باشکوه در شأن رهبر شهید و مردم عزیز برگزار خواهد شد.

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