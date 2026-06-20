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رضایی:

پیام رهبری نشان داد که برچسب زنی راهکار نیست

پیام رهبری نشان داد که برچسب زنی راهکار نیست
کد خبر : 1801701
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشت: پیام رهبر معظم انقلاب باید فصل الخطاب ما برای مطالبه گری و وحدت ملی باشد. پیام امام نشان داد که برچسب زنی راهکار نیست، راهکار ایستادگی و مقاومت برای پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت است.

به گزارش ایلنا،ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

پیام رهبر معظم انقلاب باید فصل الخطاب ما برای مطالبه گری و وحدت ملی باشد. پیام امام نشان داد که برچسب زنی راهکار نیست، راهکار ایستادگی و مقاومت برای پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت است.

دولت باید از همین الان و از لبنان شروع کند، نگذاریم مردم مقاوم جنوب لبنان قتل عام شوند.

 

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