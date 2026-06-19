مبارزه با آمریکا پایان نیافته است

به گزارش ایلنا آیت الله احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته ۲۹ خردادماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات کشور، اظهار داشت: نهایت حوادث و جریانات جاری کشور به آخرین نقطه در بیانیه بیدارساز و هشیارآفرین مقام معظم رهبری ختم شد.

وی ادامه داد: بیانیه‌ای که هم تکلیف مردم را در عرصه وظایف سیاسی و اجتماعی روشن کرد، هم مسیر حرکت را نشان داد و هم واقعیت‌های رخ‌داده را برای افکار عمومی تبیین نمود.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم»، گفت: از این تعبیر به‌خوبی روشن می‌شود که آنچه صورت گرفته، منطبق با نظر اولیه ولی امر مسلمین نبوده و به همین دلیل می‌توان دریافت که این تفاهم، تفاهم مطلوبی نبوده است.

امام جمعه مشهد افزود: دلیل این‌عدم مطلوبیت آن است که روش اجرایی تفاهم با مبانی فکری، تجربیات تاریخی و شناخت مردم انقلابی ما از دشمن تطبیق کامل ندارد؛ ملت ایران بیش از هفت دهه خیانت، بدعهدی، جنایت، خشونت و دشمنی آمریکا را تجربه کرده‌اند و طبیعی است که نسبت به وعده‌های این کشور با دیده تردید بنگرند.

علم‌الهدی با انتقاد از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از تفاهم، تصریح کرد: هنوز ماده نخست تفاهم به‌طور کامل اجرا نشده است. در این ماده تأکید شده بود که جنگ از سوی آمریکا و متحدانش متوقف شود، اما رژیم صهیونیستی به‌عنوان متحد اصلی آمریکا همچنان حملات خود را در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و شیعیان و مردم مظلوم منطقه را هدف قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: از یک‌سو تنگه هرمز باز شده و از سوی دیگر متحدان آمریکا همچنان به اقدامات خصمانه خود ادامه می‌دهند. افزون بر این، مقامات رژیم صهیونیستی و حتی رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً از حمایت از اسرائیل در هرگونه درگیری احتمالی با ایران سخن می‌گویند که این مسئله با ادعای توقف جنگ سازگار نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مواضع برخی اندیشکده‌های آمریکایی اظهار کرد: رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که از مراکز تأثیرگذار در طراحی راهبردهای آمریکا محسوب می‌شود، ضمن انتقاد از این تفاهم، صراحتاً توصیه کرده است که آمریکا بازارهای انرژی را آرام کند، ارتش خود را بازسازی نماید، نیروهای وابسته را مجدداً تجهیز کند، فشار تحریم‌ها را ادامه دهد و در صورت لزوم ضربات شدیدتری به ایران وارد سازد.

وی افزود: این مواضع نشان می‌دهد که نگاه دشمن نسبت به جمهوری اسلامی تغییر نکرده و همچنان بر فشار و تقابل استوار است.

علم‌الهدی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: حضرت امام خامنه‌ای تصریح کردند که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت اجرای این تفاهم و صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و بر همین اساس اجازه امضای تفاهم صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین امضای تفاهم با اجازه رهبری صورت گرفته و ما به‌عنوان نیروهای ولایتمدار حق رویارویی با دولت در این موضوع را نداریم.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: مردم حق نقد دارند و می‌توانند درباره ابعاد مختلف تفاهم بحث و گفت‌وگو کنند، اما رویارویی با دولت، وزرا و مسئولان در این موضوع با مبانی ولایتمداری سازگار نیست؛ زیرا این اقدام با اجازه رهبر معظم انقلاب انجام شده است.

وی افزود: برخورد توهین‌آمیز با مسئولان و برخی تجمعات و تحصن‌هایی که جنبه تقابلی با دولت پیدا می‌کند، با معیارهای تبعیت از ولایت همخوانی ندارد.

علم‌الهدی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: معظم‌له فرمودند که مسئولان از سر دلسوزی، حسن نیت و با تلاش فراوان در این مسیر حرکت کرده‌اند؛ وقتی رهبر انقلاب چنین شهادتی درباره مسئولان می‌دهند، دیگر کسی حق اهانت و جسارت به آنان را ندارد.

وی افزود: اگرچه ممکن است نقد وجود داشته باشد، اما نباید تلاش‌های صورت‌گرفته را نادیده گرفت یا انگیزه‌های مسئولان را زیر سؤال برد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه مردم درباره انتقام خون شهدا گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که تکلیف خون فرماندهان و شهدای بزرگ ما چه می‌شود، اما باید توجه داشت که اگر جنگ متوقف شده، مبارزه پایان نیافته است.

وی تصریح کرد: ما همچنان در مسیر مقابله با نظام سلطه آمریکا قرار داریم و هرگز شعار مرگ بر آمریکا را کنار نخواهیم گذاشت؛ دشمنی ما با یک فرد یا یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه با نظام سلطه‌ای است که دهه‌ها علیه ملت ایران جنایت و ظلم روا داشته است.

علم‌الهدی ادامه داد: استمرار مبارزه با استکبار جهانی نیازمند دو عامل اساسی است؛ نخست توسعه توان نظامی و فناوری‌های دفاعی و دوم گسترش فرهنگ دینی و انقلابی در جامعه.

وی با تقدیر از جوانان نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید تجهیزات و فناوری‌هایی تولید شود که دشمن را در برابر قدرت جمهوری اسلامی مستأصل کند و در کنار آن، نیروهای جوان و مؤمن نیز در عرصه دفاع و آمادگی رزمی حضوری فعال داشته باشند.

امام جمعه مشهد با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امروز روش اجرای این فریضه باید بر محور جذب و هدایت باشد، نه صرفاً تقابل و برخورد.

وی با اشاره به حضور برخی بانوان کم‌حجاب در اجتماعات مردمی اخیر گفت: گزارش‌هایی دریافت کردیم که بسیاری از همین افراد در فضای معنوی و انقلابی تجمعات مردمی، به فرهنگ حجاب گرایش پیدا کردند و این نشان می‌دهد که راه جذب و گفت‌وگو مؤثرتر است.

علم‌الهدی حجاب را یکی از مهم‌ترین نمادهای اجتماعی اسلام دانست و افزود: علت حساسیت کشورهای غربی نسبت به حجاب آن است که حجاب پرچم اسلام و نماد هویت دینی مسلمانان است.

وی تأکید کرد: باید با بهره‌گیری از محبت و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع)، جوانان را به ارزش‌های دینی و حجاب دعوت کرد و از ظرفیت محبت به حضرت سیدالشهدا (ع)، حضرت زینب (س) و سایر اهل‌بیت (ع) برای تعمیق فرهنگ دینی بهره برد.

امام جمعه مشهد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مردم، جوانان مؤمن و نیروهای انقلابی، جبهه عظیم مبارزه با استکبار جهانی روزبه‌روز تقویت شود و جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر خود را ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته اظهار داشت: نهضت سیدالشهدا (ع) دارای ریشه‌ای مستحکم در وحی و رسالت است و همچون درختی تنومند، آثار و برکات آن در همه زمان‌ها استمرار دارد.

وی با اشاره به مفهوم «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» افزود: امروز نیز جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار دارند و انسان‌ها همانند روز عاشورا در سه گروهِ یاران امام حسین (ع)، دشمنان آن حضرت و کسانی که از یاری حق کناره‌گیری می‌کنند، قابل تقسیم هستند.

علم‌الهدی همچنین با انتقاد از نگاه کسانی که به دنبال دینداری بدون هزینه و مسئولیت هستند، تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال براندازی اسلام است، بی‌تفاوتی نسبت به جهاد و مقاومت پذیرفتنی نیست.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات امام رضا (ع)، دهه نخست محرم و سنت عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را از ابتکارات و تأکیدات ویژه آن حضرت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ایام برای تعمیق معرفت حسینی و تقویت روحیه ولایت‌مداری تأکید کرد.

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