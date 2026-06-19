دفتر سیاسی حزب همبستگی:
امضای یادداشت تفاهم، اقدامی شجاعانه در راستای خیر ملت ایران و صیانت از دستاوردهای نیروهای مسلح است
حزب همبستگی با صدور بیانیهای، امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا را اقدامی عقلانی در راستای منافع ملی و پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» دانست و ضمن حمایت از تداوم مذاکرات، بر ضرورت پشتیبانی همه جریانهای سیاسی از تیم مذاکرهکننده و انجام اصلاحات ساختاری برای پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر سیاسی حزب همبستگی در آخرین جلسه خود، پس از بررسی و تحلیل شرایط کشور، با صدور بیانیهای، امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را اقدامی عقلانی و شجاعانه در راستای منافع ملی، صیانت از دستاوردهای نیروهای مسلح و خروج کشور از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» دانست و بر ضرورت حمایت همهجانبه از روند مذاکرات تأکید کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
مردم شریف ایران! اکنون که پس از تحمیل جنگ چهلروزه و مقاومت، تابآوری و حضور اثربخش شما مردم وطندوست، وفادار و امیدوار از یک سو، و نمایش اقتدار شگفتانگیز نیروهای مسلح جانبرکف از سوی دیگر، هیمنه دشمن فرو ریخت و پایان جنگ به پای میز مذاکره کشیده شد، لازم است مطالبی را که دغدغه ما در حزب همبستگی بوده و پیش از این نیز درباره آن به صورت شفاف اطلاعرسانی کردهایم، بار دیگر خدمت شما مردم شریف بازخوانی کنیم:
۱- پذیرش مذاکره، امضای تفاهمنامه و خروج کشور از حالت «نه جنگ و نه صلح» از سوی ارکان نظام، قطعاً برای کشور ثمربخش و خیرخواهانه است و حاکی از توجه به عقلانیت و نگاه همهجانبه به مسئله جنگ و در امتداد مقاومت تاریخی در میدان رزم است. هرچه بیشتر از توان و ظرفیت دیپلماسی برای رسیدن به صلح بهره بگیریم، کشور را از گزند ویرانی و خسارتهای ناشی از جنگ نابرابر دورتر کردهایم. حزب همبستگی حمایت خود را از تداوم روند مذاکره تا نتیجهبخش شدن مفاد تفاهمنامه و رسیدن به توافقی پایدار و جامع از طریق دیپلماسی اعلام میکند و هرگونه اختلال و مخالفتخوانی در این مسیر را از سوی هر فرد و گروهی، تضعیف ایران عزیز، نظام سیاسی و تیم مذاکرهکننده و نیز گستاختر کردن دشمن میداند. از آنجایی که راهی سخت و پرپیچوخم برای تحقق توافقی پایدار در پیش داریم، حمایت همهجانبه از مذاکرهکنندگان را وظیفه همه جریانهای سیاسی و آحاد جامعه میدانیم.
۲- حضور پرشور مردم را که مایه امیدواری برای صیانت از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران و موجب یأس دشمنان و براندازان بوده و هست، صمیمانه ارج مینهیم و اعلام میکنیم مسئولان کشور باید به نحو مقتضی، در تکریم این مردم عزیز و جبران مضایقی که در حق آنان روا داشته شده است، بدون هیچ بهانهای، متواضعانه خدمتگزار بودن خود را به نمایش بگذارند.
۳- انتظار میرود حاکمیت، به پاس حضور اقشار مختلف مردم در دفاع از تمامیت میهن عزیزمان ایران، با وجود فشارهای اقتصادی و نارضایتیهایی که ناشی از سوءمدیریت و گسترش رانت و فساد است، حقوق مردم را مطابق اصول مصرح در قانون اساسی به رسمیت بشناسد و به اصلاحات ساختاری با محوریت منافع و مصالح عموم مردم و تقویت انسجام و یکپارچگی اجتماعی، اهتمامی جدی و زودهنگام داشته باشد.
۴- حزب همبستگی مراتب احترام و تقدیر خود را از دولت بیادعای دکتر پزشکیان، که بیتکلف و برای سربلندی کشور و عبور از دوران سخت جنگ، ورود دیگر دلسوزان از سایر قوا را در عرصه دیپلماسی پذیرا شد و همت دولت را معطوف کاهش مشکلات و گرفتاریهای مردم قرار داد، اعلام میکند و دیگر مدعیان انقلاب و نظام را به پیروی از این سیر و سلوک صادقانه و جوانمردانه دعوت میکند.
۵- حزب همبستگی مجدداً مراتب سپاس خود را از مجموعه ارکان تصمیمگیر نظام، بهویژه از رئیس تیم مذاکرهکننده، شعام، وزیر امور خارجه و هیئتهای کارشناسی، که بهرغم فشارهای ناشی از لجاجت و بدعهدی طرف مقابل و نیز حواشی ایجادشده از سوی جریانهای تندرو در داخل و خارج از کشور، تسلیم فشارها نشدند و برای خارج کردن ایران عزیز از وضعیت بحرانی «نه جنگ و نه صلح» مسیر درستی را انتخاب کردهاند، تقدیم میدارد و از اینکه ایران را در مسیر صلح، آبادانی و نیل به توسعه قرار دادهاند، ابراز مسرت میکند.