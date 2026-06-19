به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای نوشت:

پیام کوتاه، صریح و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، ترسیم‌کننده چارچوب راهبردی برای فهم این مقطع حساس و خطیر کشور است که در آن،منطق رهبر شهید انقلاب بازتولید شده است که میان «آزمودن ضروری یک مسیر دیپلماتیک » و «اعتماد راهبردی به دشمن» تفکیک اساسی و مبنایی وجود دارد.

مهم‌ترین گزاره پیام، تصریح ایشان به این عبارت است که «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم». این جمله اولا تهدید صریح آمریکاست که اگر به شروط عمل نشود نظر مهم دیگری در این کشور وجود دارد و به جریان خواهد افتاد و ثانیا نشان می‌دهد که ورود به این مسیر، ناشی از تغییر محاسبات بنیادین نسبت به آمریکا یا نادیده گرفتن تجربه تاریخی رفتار آن نیست؛ بلکه مبتنی بر مسئولیتی است که مسئولان کشور در قبال صیانت از حقوق ملت ایران و مصالح راهبردی کشور دارند و این مذاکرات را برای یک تجربه تاریخی پذیرفته‌اند.

این عبارت، هم برای مسئولان داخلی و هم برای طرف مقابل دارای پیام روشن است. برای مسئولان، به معنای آن است که این فرصت، اختیار بی‌قید و شرط نیست، بلکه مسئولیت تاریخی است که با تعهد نسبت به تحقق حقوق ملت ایران همراه شده است و برای طرف آمریکایی نیز به این معناست که جمهوری اسلامی ایران این مسیر را از موضع اعتماد به آمریکا طی نمی‌کند و هرگونه زیاده‌خواهی، تفسیر یک‌جانبه یا عدول از تعهدات، با واکنش متناسب و شدید ابران مواجه خواهد شد. نکته مهم دیگر پیام، تأکید رهبر انقلاب بر این است که مسئولان امر «از سر دلسوزی و با حسن نظر» تلاش کرده‌اند. این بخش از پیام، بیانگر این هست که مسئولان کشور در مسیر حفظ منافع ملی حرکت کرده‌اند و اختلاف نظر درباره راهبرد، نباید به نفی نیت و تخریب سرمایه مدیریتی کشور منجر شود.

این رویکرد، یادآور سنتی در مدیریت مسائل کلان کشور است که در آن، حتی با وجود نقد و ارزیابی متفاوت نسبت به یک مسیر، اگر مسئولان ذی‌ربط با پذیرش مسئولیت و ارائه تضمین‌های لازم خواستار آزمودن آن مسیر باشند، امکان تجربه آن فراهم می‌شود. در این چارچوب، اجازه صادرشده نه بر مبنای اعتماد بر آمریکا بلکه بر مبنای اعتماد به تعهد مسئولان در قبال ملت و کشور است.

محور بنیادین دیگر پیام، مسئله «حقوق ملت ایران» است. معیار سنجش این تفاهم‌نامه، میزان تحقق واقعی حقوق مردم ایران خواهد بود. از همین رو، رهبر معظم انقلاب مرحله پیش‌رو را مرحله تحقق شروط و سنجش رفتار طرف مقابل معرفی می‌کنند؛ زیرا در هر توافقی، نقطه تعیین‌کننده کیفیت اجرا و پایبندی عملی طرف‌هاست.

همچنین تصریح پیام به «جبهه مقاومت» نشان می‌دهد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی صرفاً در چارچوب موضوعات محدود دیپلماتیک تعریف نمی‌شود، بلکه با مؤلفه‌های امنیتی، راهبردی و منطقه‌ای کشور پیوند دارد. هر فرآیندی که بخواهد به تضعیف این مؤلفه‌ها یا تبدیل مذاکره به ابزار فشار منجر شود، خارج از چارچوب این پیام خواهد بود.

جمله تأکیدی مبنی بر اینکه «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت»، در واقع تعیین‌کننده ملاکات و مناطات و مرزهای این مسیر است. مذاکره در منطق جمهوری اسلامی ایران، ابزار تأمین منافع و حقوق ملت است، نه سازوکاری برای پذیرش فشار یا تغییر اصول.

در مجموع، پیام ولی امر مسلمین تلفیقی از آرمانگرایی انقلابی، واقع‌بینی سیاسی، حمایت مسئولانه از تصمیم‌گیری داخلی و صیانت از اصول راهبردی انقلاب و کشور است. این پیام تأکید بر آن است که هر تعامل سیاسی باید در چارچوب استقلال کشور، عزت ملی، حقوق ملت ایران و حفظ ظرفیت‌های راهبردی کشور ارزیابی شود. مردم حاضر در خیابان ها و آحاد ملت ناظر و مطالبه گر هستند و مسوولان دلسوز ، پیام صریح رهبری انقلاب را نصب العین قرار خواهند داد و این پیام منشا وحدت نظر و عمل خواهد شد انشاءالله.

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