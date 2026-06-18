پزشکیان در واکنش به پیام راهبردی رهبر انقلاب:
با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکرهکننده، پیروزی حاصل خواهد شد
رئیس جمهور با استقبال از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق پایان جنگ، این پیام را تبیینکننده مسئولیت نهادهای مؤثر در فرآیند دیپلماسی و صیانت از منافع ملی دانست و تأکید کرد :دولت و شورای عالی امنیت ملی با اهتمام کامل نسبت به رهنمودهای معظمله، حفاظت از حقوق ملت ایران و پاسداری از عزت و اقتدار کشور را در صدر اولویتهای خود قرار خواهند داد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایتهای معظمله، بر نقش تعیینکننده این پیام در ترسیم چارچوبهای کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
رئیس جمهور همچنین توجه و حمایت رهبر انقلاب از تلاشهای مسئولان و تیمهای تخصصی کشور در مسیر تأمین منافع ملت ایران را مایه دلگرمی و پشتوانهای ارزشمند برای استمرار این روند توصیف و تصریح کرد که تمامی ارکان تصمیمگیر و اجرایی کشور خود را موظف به رعایت دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب میدانند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت همه اجزای مؤثر در فرآیند مذاکره پیش رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظمله مبنی بر تلاشهای دلسوزانه و حسن نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است. بدیهی است اینجانب به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغههای معظمله و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت میدانیم.
بیتردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکره کننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. انشاالله
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران