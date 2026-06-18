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پزشکیان:

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است
کد خبر : 1801142
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رئیس جمهور در شبکه ایکس با اشاره به امضای توافق ایران و ایالات متحده آمریکا نوشت: جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با انتشار سند امضا شده توافق ایران و ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.

جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است.

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است

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