به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با انتشار سند امضا شده توافق ایران و ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.

جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است.

انتهای پیام/