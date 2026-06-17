بیانیه حزب اعتدال و توسعه در حمایت از پیروزی ملی، توافق و مذاکرات بینالمللی
حزب اعتدال و توسعه در حمایت از پیروزی ملّی، توافق و مذاکرات بینالمللی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛
"إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ" (حج-۳۸)
ملت شریف، آزاده و سربلند ایران؛
دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح و رزمندگان جان برکف جمهوری اسلامی ایران و مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر تجاوز و ماجراجوئیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهان را در برابر این واقعیت که ایرانیان در برابر ظلم و تجاوز خارجی شکست ناپذیرند قرارداد.
رژیم شرورصهیونیستی که بقای خود را در تداوم بیثباتی، بحران و جنگ و خونریزی جستجو میکند با محاسبات غلط و کشاندن پای ایالات متحده آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی ایران ، موجب خسارات مادی و معنوی فراوان به کشور و شهادت والاترین شخصیت های سیاسی، نظامی و علمی و در راس آنان رهبر شهید انقلاب گردید و پس از مقابله و پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی با تحمل هزینههای سنگین و بی اعتباری در افکار عمومی جهان ، ناگزیر در برابر اراده ملت بزرگ ایران سر تسلیم فرود آورد و بار دیگر خرد جمعی و تجربه تاریخی- تمدنی ملت ایران ثابت نمود که این سرزمین کهن، در برابر فشار، تهدید، زیاده خواهی و توسعه طلبی اجانب نه تنها تسلیم نمیشود، بلکه با یکپارچگی و انسجام ملی از تمامیت ارضی کشور دفاع و دشمن را وادار به عقب نشینی میکند.
حضور آگاهانه، صبورانه و منسجم مردم در بیش از صد شبانه روز در میدان ها و حمایت از رزمندگان و مسئولان کشور بار دیگر نشان داد که پشتوانه واقعی ایران و نظام اسلامی، ملت بزرگ ایران است که در بزنگاهها همراهی و مسیر آینده را هموار میسازد و همزمان در صحنه سیاسی با اتخاذ دیپلماسی عزتمندانه با دشمن مذاکره و منافع ملی کشور را تامین و راه را برای پیشرفت و توسعه همه جانبه میگشاید .
اکنون که مذاکرات پیچیده ودشوار مسئولان و دیپلمات های کشور حسب تلاش قابل تقدیر میانجیگران دوست از جمله جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر و هدایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به پذیرش خواست و مطالبات ملت ایران توسط دشمن انجامید، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱-مذاکرات جاری، امتداد نبرد قهرمانانه و ایستادگی ملت ایران در عرصه دیپلماسی است تا دستاوردهای میدانی و توانمندیهای دفاعی کشور در صحنه بین المللی تثبیت شود.
۲- رژیم صهیونیستی که احساس میکند علی رغم صرف میلیاردها دلار و کشتار و ترور بهترین فرزندان این سرزمین هیچ دستاوردی نداشته و در افکار عمومی جهان محکوم شده است، مجدانه تلاش مینماید، از طریق عملیات روانی، جنگ روایتها و فرسایش تدریجی، اراده ملی ایرانیان را تضعیف نموده و از توافق نهائی جلوگیری و راه را برای تجاوز بیشتر در آینده باز نگاه دارد؛ به همین دلیل سردمداران آن رژیم رسماً از اختلافات خود با دولت امریکا پرده برداشته اند.
۳-امضای یادداشت تفاهم، به معنای آغاز مذاکره برای تحقق مطالبات ملت ایران، رفع تحریم ها و آزادسازی اموال و دارائی های جمهوری اسلامی است و حمایت از تیم مذاکره کننده تا حصول نتیجه و توافق نهایی از یک سو و هوشیاری در برابر تهدیدات پیچیده و ترکیبی مخالفان صلح از سوی دیگر، امری ضروری و حائز اهمیت ویژه است.
۴-ضروری است دستاوردهای دفاع و مقاومت عزتمندانه ملت ایران در طول یکسال گذشته در روند مذاکرات بهگونهای تجلی یابد که با بهرهگیری از تجارب گذشته، ضمن حفظ و تقویت اقتدار ملی، مسیر پیشرفت، توسعه، بسط امنیت و رفاه عمومی هموار گردد.
۵-پایبندی دقیق به رهنمودهای مقام معظم رهبری، پرهیز از اختلاف افکنی و دوقطبی سازی های غیر سازنده و صیانت حداکثری از منافع ملی کشور، از موکدات انکارناپذیر بهشمار میرود و این چارچوب راهبردی، ضامن حفظ عزت و استقلال کشور و پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصههای گوناگون داخلی و بینالمللی است.
حزب اعتدال و توسعه ضمن ادای احترام به مقام قائد شهید انقلاب و گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، که امنیت و عزت امروز ایران مرهون ایثار و جانفشانی آنان است، حمایت خود را از توافق، روند مذاکرات و تلاشهای قابل تقدیر مسئولان اعلام و از همه نخبگان، جریانهای سیاسی و آحاد ملت بی نظیر ایران دعوت میکند با حفظ وحدت و همدلی، زمینه مطلوب جهت پیشبرد منافع ملی را در شرایط خطیر و حساس کنونی فراهم سازند .
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ
حزب اعتدال و توسعه
۲۷ خرداد ۱۴۰۵