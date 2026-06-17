کنشگران سیاسی و اجتماعی کشور در کنار هم پشت سر رهبری کشور بایستند

به گزارش ایلنا، حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای بر لزوم حفظ وحدت و وفاق در سطح مسئولان تاکید کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:



ایرانِ عزیز، در پهنه‌ی پرفراز و فرودِ تاریخ خویش، روزهای سخت اما پر غروری را از سر گذرانده است. در آینه‌ی این سرگذشتِ کهن، تلخ‌کامی‌ها در کنار شیرین‌کامی‌ها و شکست‌ها دوشادوشِ پیروزی‌ها، گره در تار و پودِ هویت این مرز و بوم افکنده و سیمایِ پرشکوهِ امروزِ ما را رقم زده‌اند.



حمله همه جانبه اخیر دشمنان صهیونی و آمریکایی، بزرگترین تجاوز به خاک ایران در تاریخ معاصر بود. اما بر خلاف قرن‌های گذشته که هربار بخشی از کشور توسط گروهی مهاجم، تاراج و تسخیر شد و برخلاف جنگ‌های خانمانسوزی که منجر به جدا شدن خاک از ایران شد، این بار بزرگترین ارتش نظامی تاریخ دنیا در برابر مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران، با دست خالی از جنگ خارج شد و ایرانیان بزرگترین صحنه اقتدار و شکوه ملی را در برابر چشم جهانیان به تصویر کشیدند.



اینک پس از شکست دشمن در عرصه نظامی، سرداران دیپلماسی ایران با هدایت‌های رهبری عالیقدر و با پافشاری بر خواسته‌های مردم ایران و صیانت از منافع ملی کشور، موفق به تدوین تفاهم اولیه‌ای شده‌اند که اگر همه مفاد آن به‌درستی اجرا شود، سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی خواهد شد.