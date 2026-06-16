تأمین کالاهای اساسی با روند عادی ادامه دارد

وی افزود: کمیسیون عمران و همچنین وزارت راه و شهرسازی از نخستین روزهای جنگ در کنار ما بودند و در حوزه حمل‌ونقل کالاهای اساسی در بنادر و نقاط مختلف کشور کمک‌های قابل توجهی انجام دادند که جای قدردانی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در آن مقطع هر آنچه کشور نیاز داشت تأمین شد. حتی با توجه به اینکه علاوه بر نیاز جاری واحدهای تولیدی، نیاز ماه‌های بعدی آنها نیز در سامانه بازارگاه پیش‌بینی و باز شده بود، عملاً بیش از شرایط معمول برای تأمین کالا برنامه‌ریزی شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: با وجود حملات و محدودیت‌هایی که وجود داشت، جابه‌جایی کالاها به‌خوبی انجام شد و حتی بیش از نیاز کشور نیز کالا جابه‌جا شد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه درباره نحوه تسهیل واردات و در برخی موارد صادرات کالاها با کشورهای مختلف بحث و بررسی شد و مسیرهای حمل‌ونقل و تأمین کالاهایی که در این مسیرها قرار دارند مورد ارزیابی قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: در این نشست به جمع‌بندی و همفکری خوبی رسیدیم و ان‌شاءالله روند تأمین و تدارک کالاهای مورد نیاز کشور با همان روال عادی و طبیعی ادامه خواهد داشت.