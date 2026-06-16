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وزیر جهاد کشاورزی:

تأمین کالاهای اساسی با روند عادی ادامه دارد

تأمین کالاهای اساسی با روند عادی ادامه دارد
کد خبر : 1800330
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وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همکاری کمیسیون عمران مجلس در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کالاهای اساسی، گفت: با وجود شرایط خاص و حملات اخیر، جابه‌جایی کالاها حتی بیش از میزان مورد نیاز انجام شد و روند تأمین کالا برای کشور با روال عادی ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا از رئیس و اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس که در هفته جهاد کشاورزی در وزارتخانه حضور پیدا کردند و جلسه خوبی با هم داشتیم، تشکر می‌کنم.

وی افزود: کمیسیون عمران و همچنین وزارت راه و شهرسازی از نخستین روزهای جنگ در کنار ما بودند و در حوزه حمل‌ونقل کالاهای اساسی در بنادر و نقاط مختلف کشور کمک‌های قابل توجهی انجام دادند که جای قدردانی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در آن مقطع هر آنچه کشور نیاز داشت تأمین شد. حتی با توجه به اینکه علاوه بر نیاز جاری واحدهای تولیدی، نیاز ماه‌های بعدی آنها نیز در سامانه بازارگاه پیش‌بینی و باز شده بود، عملاً بیش از شرایط معمول برای تأمین کالا برنامه‌ریزی شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: با وجود حملات و محدودیت‌هایی که وجود داشت، جابه‌جایی کالاها به‌خوبی انجام شد و حتی بیش از نیاز کشور نیز کالا جابه‌جا شد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه درباره نحوه تسهیل واردات و در برخی موارد صادرات کالاها با کشورهای مختلف بحث و بررسی شد و مسیرهای حمل‌ونقل و تأمین کالاهایی که در این مسیرها قرار دارند مورد ارزیابی قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: در این نشست به جمع‌بندی و همفکری خوبی رسیدیم و ان‌شاءالله روند تأمین و تدارک کالاهای مورد نیاز کشور با همان روال عادی و طبیعی ادامه خواهد داشت.

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