کمیسیون عمران آماده کمک به وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل ورود کالاهای اساسی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون عمران در این هفته در نشست با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی حضور یافت تا اعلام کند در زمینه تأمین کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که در مسیرهای جنوبی ایجاد شد، آمادگی دارد به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده بار کشور از بنادر جنوبی تأمین می‌شد، لازم بود در شرایط جدید، ظرفیت بنادر شمالی و همچنین مبادی ورودی از کشورهای همسایه فعال‌تر شود. بر همین اساس، جلسات متعددی با سازمان بنادر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری برگزار شد تا مسیرهای جایگزین و مکمل برای تأمین و حمل کالاهای اساسی بررسی شود.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: آنچه برای کمیسیون عمران اهمیت دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی کالاهای اساسی، منشأ و مبدا بار را به‌طور دقیق مشخص کند تا بتوان از طریق دستگاه‌های اجرایی حوزه راه و شهرسازی، فرآیند واردات و حمل کالا را تسهیل و تسریع کرد.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش هزینه‌های حمل‌ونقل در افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت کالاها به حوزه حمل‌ونقل بازمی‌گردد؛ بنابراین هر اندازه بتوانیم حمل‌ونقل را روان‌تر کنیم و زمینه‌های تسهیل واردات کالا از مرزهای زمینی و دریایی را فراهم آوریم، این موضوع در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برای مردم اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: امروز نیز در نشستی مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور نایب رئیس اول مجلس، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا محل استقرار کالاها در کشورهای مختلف مشخص شود و با همکاری راه‌آهن، بنادر و حمل‌ونقل جاده‌ای، روند ورود این کالاها به کشور با سرعت بیشتری انجام گیرد.

رضایی‌کوچی با قدردانی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ایام جنگ گفت: انصافاً وزارت جهاد کشاورزی در کنار وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی بسیار خوبی در ترخیص و توزیع کالاها داشت و کالاهای مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بنادر ترخیص و به بازار منتقل شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در آن مقطع، هیچ احساس کمبودی در کف بازار و فروشگاه‌ها وجود نداشت و کالاها به وفور در اختیار مردم قرار گرفت. تلاش بر این بود که در کنار مردم و نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس به عنوان ناظر، در کنار دولت می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل ورود کالاهای اساسی و عرضه آن با قیمت مناسب به مردم ایفا کند و هماهنگی ایجاد شده میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند نیازهای کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کند.