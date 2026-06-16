بررسی نحوه تامین برق صنایع در تابستان و مدیریت انرژی

در ابتدای این نشست فرصتی از سوی وزارت نیرو در اختیار معاون وزیر صمت قرار گرفت تا گزارشی پیرامون وضعیت صنایع و نحوه تامین برق برای آنها و پیشنهاداتی که برای تامین انرژی مورد نیاز این بخش دارند، ارائه دهد.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اقدامات وزارت نیرو به ویژه در شرایط جنگی کشور، گفت: دولت در دوره جنگ ۴۰ روزه عملکرد بسیار مطلوبی داشت کمااینکه مردم، این مهم را به خوبی احساس کردند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این نشست برگزار شده تا بتوانیم راهکارهایی را در جهت ممانعت از بروز خسارت در فصل تابستان به واحدهای صنعتی و تولیدی و ارائه راهکار برای مدیریت صحیح انرژی در کشور ارائه دهیم.

وی یادآور شد: هم اکنون انتظار می‌رود وزارت نیرو با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها به گونه‌ای تدبیر کنند تا مانع از بروز هر گونه مشکل برای واحدهای صنعتی در فصل تابستان شوند ضمن اینکه مجلس نیز این آمادگی را دارد تا از طریق رفع خلأهای قانونی از آنها حمایت کند.

سیدجواد حسینی کیا رئیس قرارگاه ویژه مدیریت انرژی در مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود یک سال است قرارگاهی به دستور رئیس مجلس تشکیل شده تا از منظر فناوری نسبت به ارائه راهکارهایی در جهت مدیریت انرژی هم بخش خانگی و هم صنعتی برنامه‌ریزی کند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ما در این قرارگاه جلسات متعددی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کردیم و در نهایت مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی یک سامانه جامعی که بر اساس درج کدپستی، مشترکان پرمصرف را شناسایی کند، همچنین مانع از سرقت آب و برق شود کما اینکه اگر در برخی نقاط مصرف اینترنت و برق همزمان افزایش پیدا کند نشان دهنده فعالیت ماینرها است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هفته آینده از این سامانه رونمایی می‌شود و می‌تواند ۱۵ تا ۲۵ درصد مصرف برق را در کشور کاهش دهد که قطعاً اقدام بزرگی در جهت مدیریت انرژی خواهد بود.

امیر توکلی رودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه کاهش بروز مشکلات در تامین انرژی برای صنایع به رشد تولید و اشتغال منتهی می‌شود، تصریح کرد: لازم است وزارت نیرو برای مدیریت صحیح انرژی در این بخش تدابیر ویژه‌ای بیندیشد.

نماینده مردم رشتخوار و خواف در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ در این زمینه هشدار داد اما وزرا و مدیران وقت ترک فعل کردند که الان باید در مورد دلیل قطعی برق در کشور پاسخگو باشند.

اکبر رنجبرزاده دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز افزود: تاکنون حدود ۱۴ هزار مگاوات برق به مدار برگردانده شده است ضمن اینکه ما در شرایط کنونی کشور راهی به غیر از مدیریت انرژی نداریم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم اکنون لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم به حوزه تولید لطمه وارد نشود و از صنایع کوچک جهت تامین مالی برای خرید در بورس حمایت شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: ما می‌توانیم مصرف خانگی را مدیریت کرده و از این طریق به تامین برق برای صنایع کمک کنیم ضمن اینکه لازم است در این شرایط هزینه‌ای از مشترکان کم مصرف اخذ نشود.

مصطفی پوردهقان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه مشکل تامین انرژی برای صنایع می‌تواند به حوزه اشتغال آسیب برساند و GDP کشور را نیز کاهش دهد خطاب به وزیر نیرو گفت: لازم است با توجه به اهمیت تامین امنیت غذایی در کشور، حوزه کشاورزی را از قطع برق معاف کنید.

روح الله عباسپور دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه گزارش وزارت صمت بسیار دقیق بود، افزود: ما نباید از این مهم غافل شویم که در زمان جنگ ۴۰ روزه به ۲۰۰۰ نقطه در حوزه برق آسیب جدی وارد شده است، همچنین یک میلیارد دلار هم به برق بخش خصوصی آسیب وارد شده است.

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با اقدامات مطلوب وزارت نیرو نسبت به سال گذشته ۱۲۰۰ مگاوات برق اضافه شده اما در پی حملات دشمن به نیروگاه ها میزان ۴۷۰۰ مگاوات از چرخه تولید کاهش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: ما باید قبول کنیم که در طول ۴۰ روز در مقابل قدرت اول اتمی، نظامی و اقتصادی دنیا ایستادگی کردیم ضمن اینکه آنها تصور می‌کردند در حوزه برق می‌توانند آسیب جدی به کشور وارد کنند اما عملکرد مطلوب این وزارتخانه مانع از تداوم قطعی برق در کشور شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: نباید فراموش کرد که وزیر نیرو در پی گفتگویی که از طریق رسانه ملی با مردم داشت این نگرانی را رفع کرد که از نظر تامین برق با مشکلی مواجه خواهند شد ضمن اینکه به این مهم اشاره کرد که قدرت برق کشور بومی است.

عزت الله حبیب‌زاده دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اقدامات وزارت نیرو در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی در کشورمان، افزود: این وزارتخانه تصمیمات درخوری را برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اتخاذ کرد ضمن اینکه در طول جنگ به گونه ای اقدام شد که مردم به هیچ وجه با مشکل قطع برق طولانی مدت مواجه نشدند و حتی بعد از حملات دشمن به زیرساخت های این حوزه بلافاصله وزارت نیرو وارد عمل شد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم اکنون نیز که در شرایط جنگی هستیم باید تاب آوری جامعه را افزایش دهیم تا بتوانیم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه مشکلات تامین انرژی را در کشور حل کنیم.

عادل نجف‌زاده دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه وضعیت نامطلوب تامین انرژی در شرایط کنونی حاصل خلأ مدیریتی دهه‌های گذشته است، افزود: هم اکنون لازم است وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت یکپارچه در جهت رفع مشکلات حوزه صنایع اقدام کنند به گونه‌ای که خروجی آن تامین منافع ملی کشور باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: لازم است سیاستگذاری جداگانه‌ای برای شرایط بحرانی کشور صورت گیرد ضمن اینکه در شرایط آرامش کنونی می‌توان تصمیماتی را برای رفع مشکلات در شرایط بحرانی اتخاذ کرد.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز افزود: لازم است برای تامین انرژی و نحوه عرضه در بورس کار مشترکی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو انجام شود و با همکاری یکدیگر کارها را در این حوزه پیش ببرند.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ترانزیت بخش برق در حوزه بین الملل از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مشکلات این حوزه برطرف شود چرا که نقش مهمی در زمینه تامین انرژی اقتصادی در کشور خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در فصل تابستان باید برنامه‌ریزی دقیقی برای بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد که در حوزه برق استفاده از کولرهای کم مصرف و تعیین مشوق در این زمینه می‌تواند راهکار مطلوبی در جهت مدیریت انرژی در بخش خانگی باشد.

علی حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی است بنابراین مسئولان مربوطه باید برنامه‌ریزی مطلوبی در جهت تامین معیشت و اقتصاد مردم داشته باشند که در این راستا حمایت همه جانبه از حوزه تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر نیرو، تصریح کرد: دلسوزی شما برای رفع مشکلات مردم قابل درک است بنابراین باید با استفاده از ظرفیت‌های مطلوبی که در داخل کشور وجود دارد در جهت حمایت از تولید و صنعت اقدام کنید.

وی ضمن قدردانی از سرعت عمل وزارت نیرو در تامین برق در شرایط جنگی کشور از وزیر نیرو خواست تا دستور ویژه‌ای جهت تخصیص سهمیه سد طالقان در حوزه انتخابیه اش، صادر کند.

محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن اعلام خبر افتتاح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلوواتی در یکی از روستاهای نیشابور که با سرمایه سرمایه گذاری مردم آن منطقه انجام شده است از آن به عنوان مدلی مطلوب در جهت سرمایه‌گذاری با مشارکت مردمی در حوزه تولید برق کشور یاد کرد که می‌توان از درآمد حاصل از آن نیز برای پروژه‌های عمرانی همان منطقه بهره‌مند شد.

علی آبادی وزیر نیرو نیز ضمن ارائه گزارشی از میزان احداث نیروگاه‌ها و افزایش میزان تولید برق همچنین خساراتی که به برخی نیروگاه‌ها و دکل‌های برق در زمان جنگ ۴۰ روزه وارد شده است، بیان کرد: ما در حال ارتقای ظرفیت تولید و کاهش مصرف هستیم و موفق به کاهش ناترازی شده ایم.