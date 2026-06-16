به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا طی هشدارنامه‌ای اعلام کرد: ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا، ۸۴ بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه می‌دهد.