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رئیس سازمان اداری و استخدامی:

امسال در سوگ وداع با رهبر شهید عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالت‌محور عمیق‌تر از همیشه است

امسال در سوگ وداع با رهبر شهید عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالت‌محور عمیق‌تر از همیشه است
کد خبر : 1800233
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رئیس سازمان اداری و استخدامی نوشت:‌ امسال، در سوگ وداع با رهبر شهید، عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالت‌محور، عمیق‌تر از همیشه است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «محرم، آغاز تقویم دل‌ها با نام امام حسین(ع) است. امسال، در سوگ وداع با رهبر شهید، عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالت‌محور، عمیق‌تر از همیشه است.

‌در این مسیر، هر تصمیم باید رنگی از عدالت عاشورایی و هر اقدام، نشانی از پاسداشت کرامت مردم داشته باشد.»

 

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