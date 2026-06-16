رئیس سازمان اداری و استخدامی:
امسال در سوگ وداع با رهبر شهید عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالتمحور عمیقتر از همیشه است
رئیس سازمان اداری و استخدامی نوشت: امسال، در سوگ وداع با رهبر شهید، عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالتمحور، عمیقتر از همیشه است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محرم، آغاز تقویم دلها با نام امام حسین(ع) است. امسال، در سوگ وداع با رهبر شهید، عهد ما برای خدمت صادقانه و عدالتمحور، عمیقتر از همیشه است.
در این مسیر، هر تصمیم باید رنگی از عدالت عاشورایی و هر اقدام، نشانی از پاسداشت کرامت مردم داشته باشد.»