شعار و نماد مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام شد

به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۴ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه منتشر شد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

السلام علیک یا ثارالله وابن ثاره

همزمان با حلول ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر و ایام عزای سرور و سالار آزادگان عالم حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و اصحاب باوفای ایشان و در آستانه برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، جهت‌گیری محتوایی و رویکرد‌های تبلیغی و ترویجی این رویداد را به استحضار ملت شریف ایران و دوستداران آن یگانه‌ی دوران در داخل و خارج از کشور می‌رساند.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در اولین پیام، درباره‌ی رهبر شهیدمان فرمودند: «من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت بود؛ و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود...»

این «مشت گره‌کرده» که نشان رسمی بدرقه‌ی آن یگانه می‌باشد، فقط یک نماد نیست؛ تبلور همان دست مهربان پدر امت است که بار‌ها در برابر استکبار جهانی ایستاد و هرگز نلرزید و جز برای خدا گشوده نشد.

از دل همین مشت گره‌کرده و از جوشش خون مقتدر مظلومی، چون اوست که دل‌های آزادگان جهان به تلاطم درآمده و ملت ایران بعثتی دوباره یافته است. بعثتی که باید تداوم آن را در اعتلای پرچم جبهه‌ی حق در جهان، انتقام خون پاک امام مجاهد شهیدمان و ساختن فردایی قوی‌تر برای ایران اسلامی دنبال کرد. حضرت آقا اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در یک جنگ خونین به شهادت رسیدند. شهادتی که در میان علمای امامیه رضوان‌الله‌علیهم برای شخصیتی در حد و شأن ایشان در جنگ اتفاق نیافتاده است.

در امتداد جوشش این خون مقدس که زمین و زمان را به تلاطم درآورد، شعار محوری این مراسم این خواهد بود: «باید برخاست»

این شعار، امتداد همان «قیام لله» است که در طلیعه چهاردهم خرداد امسال از سوی رهبر عزیزمان (ادام‌الله‌ظله)، زیربنای مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز خوانده شد؛ قیامی که از نیمه‌خرداد ۴۲ آغاز شد، در بهمن ۵۷ به ثمر نشست، در عصر مقاومت استمرار یافت و اینک با شهادت مظلومانه آن عبد صالح خدا، نصابی تازه یافته است.

«باید برخاست» یعنی این خون چنان جوشان است که دیگر اجازه‌ی سکون به هیچ دلداده‌ای نخواهد داد.

«باید برخاست» یعنی عهدی که ملت بعثت‌یافته با خون او بسته است، تا پای جان ادامه خواهد یافت.

برای این مراسم که «بدرقه آقای شهید ایران» نام گرفته است، بسته هویت بصری درنظرگرفته شده تا مبنای تولید و انتشار تمامی آثار رسانه‌ای، اقلام تبلیغی، فضاسازی شهری و مردمی، محصولات فرهنگی و برنامه‌های مرتبط باشد.

اما این عزا، تنها مختص مردم ایران نیست. از کشور‌های جبهه مقاومت تا اقصی‌نقاط دنیا، آزادگان و آزادی‌خواهان جهان داغدار این شهادت عظیم شده‌اند. امت اسلامی با الهام از همان مکتب، کلام الهی «قوموا لله» را سر می‌دهد. این شعار، عصاره آخرین رهنمود‌ها و پیام‌های حکیمانه امام شهیدمان است؛ «قوموا لله» نه فقط توصیه او، که تجدید بیعتی است با مکتبش. اعلامی به جهانیان که آن عظمت، آن ایمان و آن شجاعت بی‌بدیل با قدرت و صلابت بیشتر ادامه خواهد یافت.

به توفیق الهی و عنایت خاصه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) این بدرقه، طلیعه فتح مبین و نقطه عطف بعثت ملت ایران و امت اسلامی برای افق‌های روشن پیش‌رو به پرچمداری رهبر عالی‌قدر انقلاب (مدظله‌العالی) خواهد بود ان شاءالله.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با اول محرم‌الحرام ۱۴۴۸