به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، عصر امروز (سه‌شنبه) در یک تماس تلفنی، درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و نیز موضوعات دوجانبه، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

طرفین همچنین بر توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، مبتنی بر اصول حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، تأکید کرده و بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها در راستای تقویت ثبات و همکاری‌ها در سطح منطقه توافق کردند.

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