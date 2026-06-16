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گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
کد خبر : 1800210
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وزرای خارجه ایران و عمان تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، عصر امروز (سه‌شنبه) در یک تماس تلفنی، درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و نیز موضوعات دوجانبه، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

 طرفین همچنین بر توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، مبتنی بر اصول حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، تأکید کرده و بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها در راستای تقویت ثبات و همکاری‌ها در سطح منطقه توافق کردند.

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