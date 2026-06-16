منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)؛ مسیر تازه دولت برای نوسازی ناوگان عمومی و کاهش ترافیک و آلودگی هوای پایتخت

وی افزود: معاونان نیز گزارش جامعی از اقدامات و برنامه‌های استان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، مدیریت بازار، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و توسعه مدیریت و منابع ارائه کردند.

استاندار تهران ادامه داد: در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و مجموعه مدیریت استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، نحوه مدیریت شرایط اضطراری، تأمین نیازهای اساسی مردم، استمرار خدمات‌رسانی و اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی و جبران خسارات ارائه شد.

وی در ادامه با اشاره به رونمایی از پلاک اختصاصی ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه این منطقه، تقویت رویکرد صادرات‌محور و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های آن برای تأمین نیازهای عمومی کشور و استان تهران است.

استاندار تهران تأمین و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از ظرفیت‌های مهم منطقه آزاد شهر فرودگاهی دانست و گفت: استان تهران با نیاز گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل عمومی مواجه است و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به تأمین خودروهای ایمن، استاندارد، کم‌مصرف و کم‌آلاینده برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم کمک کند.

معتمدیان افزود: توسعه ناوگان عمومی افزون بر پاسخ‌گویی به نیازهای جابه‌جایی شهروندان، در کاهش ترافیک، مصرف سوخت، آلاینده‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های حمل‌ونقل مؤثر خواهد بود و می‌تواند کیفیت و ایمنی خدمات را ارتقا دهد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید داخل تصریح کرد: اولویت نخست، تأمین خودروهای مورد نیاز از محل تولیدات داخلی است، اما با توجه به حجم نیاز کشور و ظرفیت تولید موجود، امکان تأمین بخش باقی‌مانده نیازها نیز در چارچوب قوانین و مقررات فراهم شده است.

استاندار تهران ادامه داد: بر همین اساس، مجوزهای لازم برای تأمین اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس، ون و تاکسی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) صادر شده است تا بخشی از نیازهای حمل‌ونقل عمومی و راهداری کشور تأمین شود.

معتمدیان تأکید کرد: این مجوز شامل خودروهای شخصی نمی‌شود و صرفاً به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد؛ همچنین از این ظرفیت می‌توان برای تأمین واگن‌های مورد نیاز قطار و مترو نیز استفاده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجوز تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأمین‌شده از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی در سراسر استان تهران نیز صادر شده است؛ اقدامی عام‌المنفعه که هدف اصلی آن پاسخ‌گویی به نیاز مردم، نوسازی ناوگان و کاهش معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی استان است.