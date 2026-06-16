اکران خصوصی فیلم «نیم شب» با حضور پزشکیان برگزار شد
اکران خصوصی فیلم «نیم شب» با حضور رئیسجمهور، جمعی از مسئولان و خانوادههای شهدای سلامت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این اثر سینمایی به کارگردانی محمد حسین مهدویان و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روایتی از حملات ناجوانمردانه و مغایر با موازین انسانی و حقوق بینالملل رژیم صهیونیستی علیه مردم غیرنظامی و مراکز درمانی کشور، به بازنمایی بخشی از جنایات صورتگرفته علیه ملت ایران و تلاشهای ایثارگرانه کادر سلامت در مواجهه با این حوادث میپردازد.
رئیسجمهور در حاشیه این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای عرصه سلامت، از تعدادی از خانوادههای معظم شهدای سلامت تجلیل کرد و فداکاریها، ایثار و مجاهدتهای آنان را سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت و کشور دانست.
پزشکیان همچنین بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدا، تبیین رشادتهای مدافعان سلامت و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای روایت واقعیتهای تاریخی و تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تأکید کرد.