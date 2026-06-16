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رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توضیح داد

امکان استعلام برخط ممنوع‌الخروجی ناشی از اقدامات قضایی چه زمانی فراهم می‌شود؟

امکان استعلام برخط ممنوع‌الخروجی ناشی از اقدامات قضایی چه زمانی فراهم می‌شود؟
کد خبر : 1800176
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رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از امکان دسترسی افراد به استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از میزان، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار تصویری از اظهارات رئیس قوه قضائیه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در مسیر تحقق عدالت هوشمند و در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه، به‌زودی امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی فراهم خواهد شد تا گامی دیگر برای افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره از سوی عدلیه هوشمند برداشته شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ۲ مهر ۱۴۰۳ در نشست شورای عالی این قوه گفت: در قبال وضعیت ممنوع الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان ، متوجه ممنوع الخروجی خود شوند.

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