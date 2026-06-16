به گزارش ایلنا به نقل از میزان، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار تصویری از اظهارات رئیس قوه قضائیه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در مسیر تحقق عدالت هوشمند و در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه، به‌زودی امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی فراهم خواهد شد تا گامی دیگر برای افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره از سوی عدلیه هوشمند برداشته شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ۲ مهر ۱۴۰۳ در نشست شورای عالی این قوه گفت: در قبال وضعیت ممنوع الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان ، متوجه ممنوع الخروجی خود شوند.

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