در گفتوگوی تلفنی قالیباف و نبیه بری مطرح شد:
تأکید بر مسئولیت آمریکا برای ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس پارلمان لبنان در گفتگویی تلفنی ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، در گفتوگویی تلفنی میان «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، دو طرف ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و مسئولیت بازیگران بینالمللی در توقف جنگ و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.