تأکید بر مسئولیت آمریکا برای ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ

به گزارش ایلنا، در گفت‌وگویی تلفنی میان «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، دو طرف ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و مسئولیت بازیگران بین‌المللی در توقف جنگ و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.

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