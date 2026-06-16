مأموریت کمیسیون اقتصادی مجمع برای تدوین برنامه اصلاح اقتصادی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مشترک شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف ارائه گزارش برنامه جامع کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور متاثر از جنگ برگزار شد. این جلسه اولین نشست شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه با دکتر کدخدایی بود، در ابتدای جلسه پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص، گزارشی از جلسات مستمر شورای راهبردی با مدیران با سابقه اجرایی، کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها در طول دو سال گذشته ارائه کرد و بیان داشت: خوشبختانه تشکیل شورای مذکور و برگزاری نشست‌های مستمر، منجر به افزایش ظرفیت و توان تخصصی کمیسیون، تبادل نظر در موضوعات کارشناسی، ارتقای ظرفیت علمی و تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است و این مسیر علی رغم فراز و نشیب‌های ناشی از جنگ و شرایط خاص کشور ادامه دارد.

وی در ادامه گزارشی از آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور شامل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تامین مالی، آخرین وضعیت شرایط اقتصادی کشور‌های منطقه و نیز شرایط اقتصادی کشور آمریکا در شاخص‌های سه گانه ذکر شده (نرخ تورم، رشد اقتصادی و تامین مالی) ارائه و از شرایط داخلی و خارجی در موضوع شاخص‌های اقتصادی تحلیل جامعی ارائه داد و گفت: این شاخص‌ها بیانگر شرایط خاص اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و شکنندگی ظرفیت‌های اقتصادی آمریکا از دیدگاه مردم این کشور است. جنگ کنونی از عرصه نظامی به عرصه اقتصادی وارد شده. پیروز میدان جنگ اقتصادی کشوری است که بیشترین تاب آوری را داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه جنگ کنونی «جنگ اقتصادی تاب آوری» است، گفت: باید اقدامات تخصصی و علمی را با همراهی ارکان نظام و با حضور مردم در عرصه اقتصادی همانند حضور مردم در عرصه نظامی طراحی و اجرا کرد، به نحوی که خروجی منجر به گذار از دوران سخت اقتصادی به دوران اقتدار اقتصادی شود.

در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد محور‌های برنامه ارائه شده در ۱۱ سرفصل تعیین شده توسط کمیسیون تشریح شد و پس از ارائه گزارش شاخص‌های کنونی اقتصاد کشور و برنامه جامع ۱۱ محوری کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، اعضای شورای راهبردی نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند. همچنین مقرر شد ضمن استمرار جلسات کارشناسی، اولویت‌های مرتبط با شرایط کنونی نیز احصا و گزارش اولویت‌ها به صورت تفصیلی در قالب جمع بندی مباحث شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی ارائه شود.

کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه این جلسه، از اقدام کمیسیون اقتصادی برای تشکیل شورای راهبردی قدردانی کرد و بیان داشت: ظرفیت خوب افراد صاحب نظر، اساتید دانشگاه و مدیران باسابقه اجرایی در سطوح عالی مدیریتی کشور در انتقال مباحث علمی و تجربی برای مجمع تشخیص مفید است لذا از کمیسیون اقتصادی به واسطه این اقدام تشکر می‌کنم. همزمان با ماموریت‌های تخصصی مجمع تشخیص در موضوعات بررسی قوانین مجلس و تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای سیاست ها، ارائه مشورت‌های تخصصی در حوزه‌های مهم اجرایی کشور همانند حوزه اقتصادی یکی از ماموریت‌های مجمع تشخیص می‌باشد.

وی به کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص ماموریت داد؛ با توجه به شرایط کنونی کشور، گزارش کارشناسی دقیق در موردمحور‌های مهم و برنامه‌های ارائه شده در جلسه در دو سر فصل برنامه کوتاه مدت و فوری و برنامه‌های میان مدت اقتصادی تهیه کند تا بعد از جمع بندی در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت مقامات عالی کشور ارائه گردد.

انتهای پیام/