پیام معاون اول قوه قضاییه در پیامی درگذشت والده رئیس کل دادگستری استان البرز

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با صدور پیامی درگذشت والده فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز را تسلیت گفت.

متن پیام معاون اول قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر فاضلی هریکندی

رئیس کل دادگستری استان البرز

سلام علیکم

خبر درگذشت والده مکرمه جنابعالی موجب تأثر و تألم شد.

اینجانب این مصیبت را به جنابعالی، خانواده معزز و سایر بستگان و بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همجواری با صالحان و برای جنابعالی و سایر بازماندگان مکرم، صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی مسئلت دارم.

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