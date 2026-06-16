اهم اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی ستاد حقوق بشر، خلاصه‌ای از مهم‌ترین اقدام‌های قابل‌توجه در جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی (سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴) به زبان فارسی و انگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.

اهمّ اقدامات قابل توجّه در حوزه قضایی

بر اساس این گزارش، پرونده های اخذ رضایت از اولیای دم و عدم اجرای مجازات قصاص برای ۱۲۰ نفر از محکومین به قصاص در سراسر کشور در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ منجر به صلح و بخشش شد و ۳۴۰۰۲۵ فقره از پرونده ­های مختومه قابل صلح (معادل ۱۴/۴۷ درصد) در شعب حل اختلاف سراسر کشور به نتیجه رسید.

همچنین ۳۷۵۸ زندانی جرایم غیرعمد از زندان­ های سراسر کشور با کمک ستاد دیه و خیّرین با پرداخت بیش از ۳۹۰۰۰ میلیارد ریال آزاد شدند.

مرخصی و آزادی با استفاده از نهادهای ارفاقی

این گزارش می افزاید: با عفو آزادی و تخفیف مجازات ۲۱۰۸ نفر از محکومین (۹۱۹ مورد عفو آزادی و ۱۱۸۹ مورد تخفیف مجازات) به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی موافقت شد. در بین معفوفین ۱۳۸ زن، ۲۳ نفر از اتباع بیگانه و ۵ نفر از محکومین ۱۸ سال و کمتر از آن دیده می­شود. آمار آزادی زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

-آزادی ۳۱۹۹۰ زندانی در سراسر کشور با استفاده از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی؛

-صدور بیش از ۳۱۷۸۷ مورد مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات سراسر کشور؛

-بهره‌­مندی ۱۵۷۴۱۷ نفر از زندانیان در سراسر کشور از بیش از ۴۳۰۳۶۵ مورد مرخصی؛

-آزادی ۶۱۴۶ نفر از زندانیان واجد شرایط سراسر کشور در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴با استفاده از پابند الکترونیکی.

بازدید از زندان ها و نظارت بر حقوق زندانیان و مراجعان دستگاه قضایی و تسهیل دادرسی الکترونیک

گزارش آماری از بازدید از زندان ها و نظارت بر حقوق زندانیان و مراجعان دستگاه قضایی به شرح زیر می باشد:

-انجام ملاقات و بررسی درخواست‌های ۶۶۰۶۰۱ نفر از مراجعان به دادگستری­ های سراسر کشور توسط رؤسای کل دادگستری ­ها، دادستان­ ها و سایر مقامات قضایی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴و صدور دستورات لازم در این خصوص؛

-رسیدگی به ۲۱۳ مورد از درخواست های مردمی توسط قضات و مسؤولان قضائی سراسر کشور با برپایی میزهای خدمت در مساجد، مصلی ها و ...؛

-رسیدگی به ۴۴۱۴ مورد از درخواست های مردمی در جریان سفرهای استانی ریاست محترم قوه و سایر مقامات قضایی به استان­های بوشهر، مرکزی، اصفهان و البرز؛

-مشاوره و پاسخگویی به درخواست­های ۶۰۸۷ نفر از مراجعان حضوری به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و ملاقات و رسیدگی به درخواست­ های ۳۴۹۸ نفر از آنان توسط مسؤولان عالی قضائی؛

-پاسخگویی به ۱۳۵۱۲ مورد از درخواست­های ثبت شده در سامانه ارتباطات مردمی عدلیه (سامع)؛

-انجام بیش از ۳۷۴۷۰ مورد بازدید از زندان­ ها توسط قضات و ملاقات با ۱۳۳۷۴۰ نفر از زندانیان توسط آنان در سراسر کشور و در نتیجه، صدور دستور اعطای مرخصی برای بیش از ۷۳۹۶۴ نفر، دستور آزادی بیش از ۳۳۶۰۷ نفر، موافقت با بیش از ۱۱۵۲۹ مورد درخواست اشتغال و موافقت با اعمال ارفاقات قانونی برای بیش از ۴۶۵۸۱ نفر از زندانیان؛

-برگزاری بیش از ۱۲۹۱۸۱ فقره دادرسی الکترونیک برای زندانیان در محاکم حقوقی و قضایی سراسر کشور؛

-اخذ ۱۱۵۱۱۸۴ نوبت توسط مراجعان به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با مراجعه به سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی جهت مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام؛

-صدور ۱۰۹۱۹۷۶ فقره گواهی عدم سوء‌پیشینه برای متقاضیان به صورت غیرحضوری و با مراجعه به سامانه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه.

آموزش، حرفه ­آموزی و اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده آنان

-برگزاری دوره ­های آموزشی اشتغال و حرفه ­آموزی برای بیش از ۱۱۰۱۹۳ نفر از زندانیان، پوشش بیش از ۴۷۳۲۶ خانواده زندانیان توسط انجمن­ های حمایت از زندانیان در سراسر کشور و ارائه خدمات حمایتی، درمانی و آموزشی به آنان،اشتغال بیش از ۸۲۰۱۲ نفر از زندانیان و پرداخت دستمزد ماهیانه به آنان، از دیگر اقدامات قابل توجه قضایی در حوزه حقوق بشر و شهروندی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

اهمّ اقدامات قابل توجّه در حوزه غیرقضایی

فعالیّت بیش از هزار تشکّل مردم نهاد در حوزه محیط زیست کشور، تصویب و ابلاغ ۳۳ استاندارد شغلی ویژه افراد دارای معلولیّت، ابلاغ بخشنامه ممنوعیّت تنبیه بدنی در مدارس، تدوین نسخه ۳ سند ملّی پزشک خانواده برای بیماران خاص و مسافران،دریافت جایزه بهترین مقاله پژوهشی سازمان کنفرانس اسلامی توسط استاد ایرانی، قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی ایران برترین دانشگاه کشور در رتبه‌بندی جهانی شانگهای، تدوین شناسنامه کاری برای بانوان کارآفرین روستایی، فعّال شدن سما کارت معلولان در اسنپ، فعالیّت ۹۰۰ مرکز درمان اعتیاد و توزیع بسته معیشتی برای کارتن‌خواب‌ها در شرایط جنگی، ابلاغ رسمی مصوّبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، کمک پنجاه میلیارد ریالی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند، رشد ۲۸ درصدی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از دیگر اقدام‌های قابل‌توجه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ می باشد.

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