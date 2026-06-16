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دیوان عدالت اداری بر درج کامل متن دادخواست‌ها و لوایح در سامانه خودکاربری وکلا تأکید کرد

دیوان عدالت اداری بر درج کامل متن دادخواست‌ها و لوایح در سامانه خودکاربری وکلا تأکید کرد
کد خبر : 1800010
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معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، بر ضرورت درج کامل متن دادخواست‌ها و لوایح مربوط به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری در سامانه خودکاربری وکلا و کارشناسان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسن امینی‌نسب، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای مرکز، با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند دادرسی در شعب دیوان عدالت اداری و عدم وجود نسخه فیزیکی در اغلب دعاوی، اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی قضات به نسخه قابل کپی‌برداری از دادخواست‌ها و لوایح، مقرر شده است تمامی کاربران سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دادخواست‌های بدوی، تجدیدنظر و سایر لوایح مرتبط با دعاوی دیوان عدالت اداری، متن کامل دادخواست یا لایحه را در بخش‌های شرح شکایت و متن لایحه سامانه درج کنند.

بر اساس این نامه، وکلا و سایر کاربران سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی موظف‌اند از درج خلاصه مطالب در بخش‌های یادشده خودداری کرده و متن کامل دادخواست‌ها و لوایح را به صورت تایپ‌شده در سامانه ثبت کنند.

در این نامه تأکید شده است که اجرای این رویه در راستای تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی و بهره‌مندی قضات از متن کامل و قابل استفاده لوایح و دادخواست‌های ثبت‌شده در سامانه صورت می‌گیرد.

 

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