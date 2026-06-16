به گزارش خبرنگار ایلنا سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست با سفرای کشورهای مختلف گفت: امروز جلسه ما درخصوص یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به زودی امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت. این نشست احتمالا روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد، برگزار می شود.

وی ادامه داد: در همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز می شود. به دلیل مشکلات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران ما تصمیم گرفتیم مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم، مرحله اول مقرر شد درباره موضوعاتی چون خاتمه جنگ، تنگه هرمز، موضوعات مرتبط با آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران، بازسازی و ... بررسی کنیم و در مرحله بعدی لغو تحریم ها و موضوعات هسته ای در مدت 60 روز بررسی خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بعد از سه ماه، مذاکره که از اواسط جنگ شروع شده و تا ۲۵ خرداد ادامه پیدا کرد ما توانستیم مرحله اول را نهایی کنیم در این مرحله اعلام خاتمه جنگ است از صبح روز دوشنبه به وقت تهران خاتمه جنگ هم اعلام شد اما شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود.

وی گفت: از نظر ما دو طرف تفاهم نامه یک طرف آمریکا و اسرائیل است و طرف دیگر ایران و حزب الله است.

وی با اشاره به خاتمه جنگ در همه جبهه ها گفت: به دلیل ارتباط جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان با جنگ در ایران و اینکه این دو جبهه به همدیگر به نوعی پیوسته و وابسته شد از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران اعلام کرد.

وی ادامه داد: زمانی که به آتش بس رسیدیم آتش بس را در همه جبهه ها از جمله لبنان نیز را اعلام کردیم و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود نکته مهم این است که از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرف دیگر ایران و حزب الله است.

وی گفت: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر خانمه جنگ است و مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیل از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده و هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از اکنون به بعد و ادامه آشغال سرزمین لبنان از نظر ما نقض یادداشت تفاهم است.

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