غریب آبادی:
محرم امسال یادآور داغی تازه در دلهاست
معاون وزیر خارجه بیان کرد:محرم امسال با اندوهی همراه است که جای خالی رهبر شهید انقلاب اسلامی را بیش از گذشته در دلها زنده میکند.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه در نخستین روز ماه محرم در ایکس نوشت :
محرم امسال را در حالی آغاز میکنیم که محرمهای سالهای گذشته برای ما یادآور لحظههایی بود که در مجلس عزای حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، بیش از همیشه فرصت دیدار و دل سپردن به رهبر فرزانه ای فراهم میشد که نام سیدالشهداء را با صلابت ایمان، حکمت و تدبیر در روزهای سخت، و آرامش پدرانه در دلها زنده میکرد.
امسال اما محرم، داغی دیگر بر دل دارد. چگونه میتوان این روزها را گذراند و جای خالی امام شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای را حس نکرد؟ چگونه میتوان در عزای امام حسین علیهالسلام نشست و یاد آن قامت استوار، آن نگاه نافذ، آن سکوت پرمعنا و آن حضور آرامی که دلها را به صبر، عزت، مقاومت و عقلانیت میخواند، در جان زنده نشود؟
او رفت، اما راهی که گشود، زندهتر از همیشه باقی است؛ راه امام حسین (ع)، راه استقلال، راه عزت، راه ایستادگی در برابر ظلم و راه پاسداری از کرامت ملت.
امروز در پرتو هدایت رهبر معظم انقلاب، این مسیر با همان ایمان، همان صلابت، همان عقلانیت و همان امانتداری ادامه دارد. جای خالی امام شهید سنگین است، اما پرچمی که او برافراشت هرگز بر زمین نخواهد ماند.
محرم امسال، اشک ما اشک دلتنگی است و عهدی تازه با امام حسین علیهالسلام، با امام شهید، و با رهبری عزیز که امروز بار سنگین این امانت را با حکمت، شجاعت و تدبیر بر دوش گرفته است.