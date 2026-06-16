به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمز‌ارز در بخشی از شهرک صنعتی شمس‌آباد با تعداد مجموعاً ۱۶۴ ماینر و تعداد ۱۱۵ ماینر فعال که معادل مصرف برق تعداد ۱۳۸۰ خانوار و انشعاب مسکونی بود، شناسایی و با دستور رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه پلمب شد.

رستمی راد رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه در رابطه با این خبر، اظهار کرد: این اقدام در ادامه سیاست‌های دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از هدر رفت انرژی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی صورت گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، این واحد با استفاده از برق صنعتی یارانه‌ای اقدام به راه‌اندازی تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر کرده بود که موجب افزایش بار شبکه، اختلال در تأمین برق واحد‌های تولیدی و تحمیل خسارت به زیرساخت‌های انرژی شده بود که با دستور قضایی، کارشناسان میزان مصرف غیرقانونی برق و خسارات وارده را در حال برآورد هستند و پرونده قضایی به منظور بررسی ابعاد اقتصادی، امنیت انرژی و احتمال مشارکت افراد دیگر تشکیل شده است.

رستمی راد با اشاره به اینکه فعالیت‌های غیرمجاز رمز‌ارز تهدیدی جدی برای تولید، امنیت انرژی و حقوق عمومی است، گفت: دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از زیرساخت‌های عمومی و اقداماتی که چرخه تولید را مختل کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.