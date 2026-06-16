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فاطمه مهاجرانی مطرح کرد؛

تلاش دولت برای حفظ تعادل مصرف برق بین صنایع و منازل

تلاش دولت برای حفظ تعادل مصرف برق بین صنایع و منازل
کد خبر : 1799920
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سخنگوی دولت گفت: دولت در تلاش است تا با ایجاد تعادل بین مصرف برق منازل و صنعت، میزان ناترازی را برای صنایع به حداقل برساند.

به گزارش  ایلنا،‌ فاطمه مهاجرانی در نشست هئیت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ناترازی جدی برق در کشور گفت: با وجود افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۵۵۰۰ مگاوات، همچنان با ناترازی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل خسارات ناشی از جنگ، کشور روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز خود را از دست داده است، افزود: این موضوع تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و ناگزیر هستیم برای ایجاد تعادل در شبکه، مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و صنایع را در دستور کار قرار دهیم.

مهاجرانی در پایان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه بر اساس شرایط موجود، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، دولت را در مدیریت این محدودیت‌ها یاری کنند.

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