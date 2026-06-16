به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشیع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مراسم در تهران برگزار می‌شود. با توجه به موقعیت تهران، از نقاط مختلف کشور حضور پیدا می‌کنند و باید پیش‌بینی حداکثری در نظر گرفته شود.

استاندار تهران افزود: با توجه به برگزاری مراسم وداع در مصلی، ما در سطح یک و نیم کیلومتری باید بتوانیم ارتباطات بدون نقصی در این محدوده داشته باشیم. مسیر تشییع مشخص شده و به‌زودی اعلام می‌شود تا کارها به سرعت پیش برود.

وی ادامه داد: مصلی، مکان فاخری است، اما متأسفانه زیرساخت‌های فعلی اطمینان‌بخش نیست و نیاز است ارتباطات این مکان به صورت ثابت فراهم شود.

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