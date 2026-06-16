معتمدیان:
مسیر تشییع پیکر رهبر شهید مشخص شده و بزودی اعلام میشود
استاندار تهران بر ضرورت آمادگی حداکثری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تأکید کرد و گفت: مسیر تشییع مشخص شده و بزودی اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان امروز در جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشیع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بخش عمدهای از مراسم در تهران برگزار میشود. با توجه به موقعیت تهران، از نقاط مختلف کشور حضور پیدا میکنند و باید پیشبینی حداکثری در نظر گرفته شود.
استاندار تهران افزود: با توجه به برگزاری مراسم وداع در مصلی، ما در سطح یک و نیم کیلومتری باید بتوانیم ارتباطات بدون نقصی در این محدوده داشته باشیم. مسیر تشییع مشخص شده و بهزودی اعلام میشود تا کارها به سرعت پیش برود.
وی ادامه داد: مصلی، مکان فاخری است، اما متأسفانه زیرساختهای فعلی اطمینانبخش نیست و نیاز است ارتباطات این مکان به صورت ثابت فراهم شود.