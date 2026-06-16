معاون اول قوه قضاییه:
ظرف ۲ سال گذشته ۶۰ درصد سند تحول اجرا شده است
نشست خبری حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه به منظور تشریح برنامههای هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه، این ایام را فرصتی مناسب برای بازخوانی اندیشهها و مبانی فکری بزرگان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد:هفته قوه قضاییه فرصتی است تا در این ایام، افکار و اندیشههای بزرگانی را که با مبانی فکری درست و منطقی در این نظام آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشتهاند، از جمله شهید آیتالله بهشتی و دیگر متفکران، مورد توجه قرار دهیم. این فرصت میتواند زمینه آشنایی بیشتر با این شخصیتها و مبانی فکری آنان را فراهم کند و مشخص سازد که تا چه میزان در این مسیر حرکت کردهایم، چه میزان از آن فاصله گرفتهایم و علت این فاصله چیست. این موضوع از جمله فرصتهایی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: فرصت دیگری که قوه قضاییه در این ایام در اختیار دارد تبیین و تشریح عملکرد خود در بازههای زمانی مختلف، اعم از یکساله و پنجساله است. قوه قضاییه باید بتواند آنچه را که مطالبه مردم در حوزههای مختلف و در چارچوب مأموریتهای سازمانی و اداری این قوه است بهصورت روشن و شفاف برای افکار عمومی تبیین کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاههای شهید آیتالله بهشتی در حوزه نظام اجتماعی، گفت: شهید بهشتی معتقد است که در نظام اجتماعی، ابتدا باید نظام ارزشی خود را مشخص کنیم. در این نظام ارزشی کاملاً روشن میشود که به دنبال چه اهدافی هستیم. این نظام ارزشی بر این مبنا استوار است که عدالت بهعنوان یکی از اهداف اصلی مورد توجه قرار گیرد و عدالت نیز بهعنوان یکی از اهداف بزرگ برای تشکیلات قضایی تبیین شده است.
وی ادامه داد: این هدف بزرگ مسیر عدالتخواهی را نیز برای ما هموار میکند و در چنین نظام ارزشی، معیارها و اهداف باید کاملاً مشخص باشد تا روشن شود که حرکت جامعه به چه سمت و سویی است. زمانی که نظام ارزشی در یک نظام اجتماعی بهطور کامل مشخص شد باید خطمشیها و سیاستها اعم از سیاستهای کلی و جزئی نیز بهصورت دقیق تعیین شود تا مشخص شود بر اساس چه سیاست و خطمشیای قرار است به سمت اهداف تعیینشده حرکت کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: طبیعتاً زمانی که عدالت بهعنوان هدف انتخاب میشود باید شیوههای تحقق عدالت نیز مشخص شود. باید تعیین کنیم که از چه روشهایی برای دستیابی به عدالت استفاده خواهیم کرد. امروز با ظهور فناوریهای نوین برخی شیوههای گذشته کنار گذاشته میشود و یا شیوههای جدیدی برای رسیدن به این اهداف انتخاب خواهد شد البته ممکن است در برخی موارد نیز همان روشهای گذشته مورد استفاده قرار گیرد. این مرحله دوم مورد اشاره شهید بهشتی است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: امروز قوه قضاییه با تمام توان مسیر عدالت را در پی گرفته و در برنامه عملیاتی خود سندی تحت عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه را برای اجرای برنامههای خود تدوین کرده است.
وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر اجرای سند تحول قضایی، از اجرایی شدن ۶۰ درصد از این سند در دو سال گذشته خبر داد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سند تحول قضایی که مشتمل بر ۲۸۷ گزاره و راهکار است، در یک بازه سه ساله تدوین شده و با وجود محدودیتهای مالی و نیروی انسانی، موفق شدیم در دو سال، ۶۰ درصد از آن را عملیاتی کنیم که این خود دستاوردی چشمگیر به شمار میرود.
حجتالاسلام خلیلی با اشاره به هدف اصلی این سند که تحقق عدالت است، تصریح کرد:در طول این دو سال، با وجود تکالیف متعدد قانونی از جمله برنامه هفتم توسعه، گامهای بلندی در مسیر کاهش فاصله با عدالت برداشته شده است. در دو سال گذشته و در اجرای این سند با قوانین و تکالیف مختلفی مواجه بودیم که اجرایی کردن آنها بسیار سخت بود.
وی به اجرای موفقیتآمیز دادگاههای صلح به رغم مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: علیرغم آنکه ایجاد زیرساختهای فیزیکی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، کار سختی بود، توانستیم دادگاههای صلح را با کمترین مشکل اجرایی کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اجرای دادگاههای خانواده نیز اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه این دادگاهها قانونی بودند و سالها بر لزوم اجرای آن تأکید میشد، اما متأسفانه اجرایی نشده بودند. ما توانستیم ظرف یک سال، دادگاههای خانواده را نیز راهاندازی کرده و به مرحله اجرا برسانیم.
وی ادامه داد: با وجود کمبود شدید مشاوران زن که در قانون پیشبینی شده بود، خوشبختانه توانستیم دادگاههای خانواده را به مرحله اجرا برسانیم. همچنین پایان دوره کارآموزی و ابلاغهای مربوطه و تشریفات دادگاهی مطابق با برنامههای پیشبینی شده، حول محور هشتگانه سند تحول قضایی انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول نیز، گفت: این قانون از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیازمند فراهمسازی زیرساختهای گستردهای در بخش فناوری، از جمله راهاندازی سامانهها، درگاههای ارتباطی و اتصال دادهها به سازمان ثبت بود. با وجود این سختیها، اقدامات نسبی، اما موفقیتآمیزی در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.
حجتالاسلام خلیلی با تأکید بر دشواری تدوین آییننامههای اجرایی در این زمینه، افزود: ۱۴ آییننامه مرتبط با این قانون که مربوط به دستگاههای مختلف کشور است، نیازمند کار کارشناسی دقیق و جلسات متعدد تخصصی بود. ۶ آییننامه آن مربوط به تشکیلات قضایی بود. برخلاف تصور عموم، تدوین آییننامه فرآیندی زمانبر و پیچیده است که تشریفات خاص خود را دارد. ما در این مدت ۸۰ جلسه تخصصی، کارشناسی و انتظامی برگزار کردیم.
وی در ادامه به راهاندازی ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: خوشبختانه یک تا دو ماه پیش، این ماده توسط رئیس قوه قضاییه راهاندازی شد. البته برای اجرای آن، رویکرد تدریجی را در پیش گرفتیم تا درخواستها به مرور در سامانه ثبت شوند، اما عملاً ماده ۱۰ به مرحله اجرا رسیده است که خود دستاوردی بزرگ محسوب میشود.
معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی به ویژه دولت، تصریح کرد: یکی از مزیتهای قانون الزام، ماهیت جمعی و مشترک آن بود؛ یعنی تنها متوجه قوه قضاییه نبود و دستگاههای اجرایی نیز نقش مؤثری داشتند. این همافزایی و فهم مشترک باعث شد اجرای قانون با موفقیت بیشتری همراه شود. اگر این قانون صرفاً بر عهده قوه قضاییه بود، شاید امروز به این مرحله نمیرسیدیم.
وی تأکید کرد: با نگاهی به دورههای مختلف مدیریتی در قوه قضاییه میبینید در دورههای مختلف، با قوانین متعددی مواجه بودهایم، اما اجرای کامل و همهجانبه آنها همواره با چالش همراه بوده است. امروز با اجرای دادگاههای خانواده، قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول و پیشرفت ۶۰ درصدی سند تحول، گامهای مؤثری در جهت تحقق عدالت و کاهش فاصله با اهداف عالی قوه قضاییه برداشته شده است. امیدواریم با تداوم این روند، در سال باقیمانده از سند سهساله، بتوانیم مابقی اقدامات را نیز به سرانجام برسانیم.