یک عده در کشور همیشه طلبکار هستند/ مسیر حل مسائل کشور از ایده های تخصصی و عملی می گذرد

به گزارش ایلنا، اختتامیه کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سعید بابایی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

شایان ذکر است این کمیسیون ویژه با موضوع طرح راهبردی مدیریت تنگه هرمز از۱۶ الی ۲۴ خرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران و به همت مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شد.

بابک نگاهداری، در این نشست با تقدیر و تشکر از زحمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری در برگزاری این رویداد و مرکز نوآوری قوه مقننه که طراح و برگزار کننده کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی بود، بیان داشت: از شما دانشجویان عزیز هم که در این رویداد شرکت کردید و نشان دادید که علاقه مند به عرصه عمومی و مسائل حکمرانی و حال و آینده ایران هستید قدردانی می کنم.

صورت‌بندی مسئله تنگه هرمز با مشارکت نخبگان

وی ادامه داد: شما موضوعی را بررسی کردید که اکنون افکار عمومی کشور با آن درگیر است؛ مسئله تنگه هرمز و نوع مواجهه‌ای که ما در کشور باید با آن داشته باشیم. شما نشستید، مسئله را صورت‌بندی کردید، ایده‌ها و دیدگاه‌ها را مطرح کردید و در نهایت تلاش کردید به این نیاز کشور پاسخ دهید.

فراخوان مجلس برای دریافت ایده‌های نخبگان در شرایط جنگ و پس از جنگ

وی تصریح کرد: شما مستحضر هستید که جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس، فراخوانی دادند که نخبگان برای اداره کشور و حل مسائل کشور در دوران جنگ و پسا جنگ مشارکت کنند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مأمور شده است سازوکاری برای این موضوع طراحی کند. ما هم از پنج یا شش مسیر مختلف، این مسئله را در تهران و استان‌ها طراحی کرده‌ایم و در حال پیش بردن آن هستیم.

طرح سیمرغ نظام و بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه

نگاهداری ادامه داد: یکی از این مسیرها، همین زحمتی است که مرکز نوآوری بر عهده گرفته است؛ اینکه ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، از جمله در قالب کارهای دانشجویی، در چارچوب آن طرح کلان که نام آن «طرح سیمرغ» است، گردآوری و ارائه شود. ان‌شاءالله بتوانیم برای ایرانِ برخواسته پس از جنگ، در حوزه‌های مختلف، از ایده‌ها و ابتکارات نخبگان عزیزیی مثل شما بهره ببریم.

مبارزه مؤثر از مسیر تحلیل و ابتکار عملی

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کشور پرداخت و گفت: اگر بخواهید با آمریکا مبارزه کنید، راهش همین کاری است که شما انجام می‌دهید، است. اگر بخواهید انتقام امام شهیدتان را بگیرید، راهش همین است. اگر می‌خواهید اسرائیل را نابود کنید، راهش همین است. اگر می‌خواهید ایران را اعتلا ببخشید، راهش همین است. اگر می‌خواهید مردم‌تان را سعادتمند کنید، راهش همین است.

مبارزه مؤثر از مسیر تحلیل و ابتکار عملی

وی در توضیح راه مدنظر خود بیان داشت: راه این است که بنشینید و گفت‌وگوهای دقیق، مبتنی بر اطلاعات و بر اساس تحلیل‌های کارشناسی درست و مداوم انجام دهید. سپس ابتکارات عملی و عینی را در اختیار مسئولین و مدیران کشور قرار دهید و خودتان نیز در این مسیر مشارکت کنید. راه همین است.

عبور از شعارزدگی به سمت راه‌حل‌های کارشناسی

وی با انتقاد از هوچی گران و ایجاد کنندگان هرج و مرز و آشوب ذهنی در جامعه، گفت: برخی افراد در کشور به جای اینکه بنشینند و گفت‌وگوی کارشناسی و تخصصی را در فضایی آرام و مبتنی بر تحلیل دنبال کنند، گاهی مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند. من اصلاً کاری به دیدگاه افراد ندارم. درباره مسائل مختلف کشور دیدگاه‌های متنوع، مخالف و حتی متضاد وجود دارد. اما برای اینکه این دیدگاه‌ها بتواند به یک راه‌حل عملی و ابتکاری برای پیشرفت، توسعه و اعتلای ایران در شرایط جنگ و پس از جنگ منجر شود، مسیر آن از گفت‌وگوهای کارشناسی و تخصصی می‌گذرد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: واقعیت این است که طیفی از افراد در کشور، به جای آنکه این روش‌ها را دنبال کنند و بتوانند ابتکارات و ایده‌ها را بپرورانند و به حل مسائل کشور کمک کنند، تصور می‌کنند انقلابی‌گری یعنی حرف‌های شاد و بی‌قاعده زدن.

نقد التهاب‌آفرینی و دوقطبی‌سازی در فضای عمومی

وی تصریح کرد: در حالی که انقلابی‌گری این نیست که فرد بدون تحلیل درست، صرفاً با صدای بلند، تنش‌زا و التهاب‌آفرین، فضای عمومی جامعه را ملتهب کند و جامعه را به سمت دوقطبی‌های بی‌ارزش و جناح‌بندی‌های سیاسی ببرد؛ آن هم بدون اینکه کوچک‌ترین ابتکار یا راه‌حلی برای اداره کشور ارائه دهد.

نگاهداری در تبیین نسبت آرمانگرایی و واقع گرایی توضیح داد: برخی افراد در کشور سقف آرمان‌ها را آن‌قدر بالا می‌برند که زمین واقعیت هیچ‌گاه نتواند به آن آرمان برسد. هرچه شکاف میان آرمان و واقعیت بیشتر شود، و هرچه فاصله میان ذهن و عین افزایش یابد، حاصل آن نوعی پوچی سیاسی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی، ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت خواهد بود.

نگاهداری بیان داشت: البته ممکن است این کار با انگیزه‌های مختلفی انجام شود. برخی از روی جهل و نادانی چنین می‌کنند. برخی دیگر اما این رفتار را به یک استراتژی سیاسی تبدیل کرده‌اند؛ به این معنا که برای خارج کردن رقبای سیاسی خود از میدان، این شکاف را آن‌قدر افزایش می‌دهند که مدیران و مسئولان مستقر، حتی اگر در میدان تلاش کنند و به موفقیتی هم برسند، چون سقف آرمان بسیار بالا تعریف شده است، فضای عمومی نظام احساس شکست کند؛ چرا که گفته می‌شود هنوز به آن آرمان بلند نرسیده‌اید.

پیامدهای فاصله گرفتن آرمان‌ها از واقعیت‌ها

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: رهبر شهید انقلاب همواره بر «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» تأکید می‌کردند. ما حتماً آرمان‌گرا هستیم و باید آرمان‌گرا باشیم، اما باید واقعیت‌ها را نیز ببینیم و از تلفیق این دو، به ابتکارات قابل اجرا برسیم وگرنه اگر فقط حرف‌های شاذ زده شود، انتظارات مردم بالا برده شود، اما در عمل هیچ پیشنهاد و ابتکاری که بتواند مسئله‌ای را حل کند ارائه نشود، نه‌تنها کمکی به کشور و ملت نشده است، بلکه موجب دلسردی و ناامیدی مردم نیز خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید که مسیر درست را انتخاب کنید.

مسئولیت‌پذیری به جای طلبکاری دائمی

نگاهداری در ادامه سخنان خود به انتقاد از کسانی پرداخت که به اسم انقلابی گری حرف های بی قاعده و شاد و بدون منطق بیان می کنند و گفت: برخی افراد در کشور، چه در مسئولیت باشند و چه خارج از مسئولیت، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی هیچ مسئولیتی نسبت به وضع موجود بر عهده آنان نیست. انگار عده‌ای در این کشور خلق شده‌اند که همیشه طلبکار باشند؛ صبح تا شب از همه مسئولان طلبکارند، اما وقتی به کارنامه خودشان نگاه می‌کنید، می‌بینید معلوم نیست کدام اقدام مؤثر را انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: باید دید کدام کار عملی را انجام داده‌اند؛ کدام «چوب کبریت» را از اینجا برداشته و آنجا گذاشته‌اند؛ کدام تلاش را کرده‌اند تا مثلاً برای مسئله تنگه هرمز، ابتکارات تخصصی و کارشناسی، مبتنی بر تحلیل‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و روش‌های جدید ارائه دهند.

نخبگان بی‌صدا در مسیر اعتلای ایران

وی در جمع سخنان خود تصریح کرد: بنابراین راه شما یقیناً راه سعادت، راه بهروزی، راه پیشرفت و راه اعتلای ایران عزیزمان است. همین کارهای ارزشمندی که شما انجام می‌دهید، اهمیت دارد. شما نخبگان بی‌صدا هستید. دو روز اینجا نشسته‌اید و برای کشور زحمت می‌کشید. ما باید این‌ها را ببینیم، ما باید قدر زحمات شما را بدانیم و ایده های شما را به مسئولان ارشد منتقل کنیم و قطعا این کار را خواهیم کرد تا تلاش های شما موثر واقع شود.

نگاهداری ادامه داد: تا جایی که می توانید مشارکت های خودتان را افزایش دهید. این نخبگان بی صدا باید بیش از گذشته در وسط میدان قرار گیرند. فضا به گونه ای شده که حرف های بی منطق و التهاب آفرین زدن و موج های احساسی ایجاد کردن و تنش های روانی را به جامعه تزریق کردن، تبدیل به سکه رایج شده است. چرا اکثر آدم های متخصص ما ساکت هستند چرا میدان را به آدم های غیر کارشناس و حرف های بی معنا زدن واگذار کردیم و عرصه های عمومی و فضای مجازی را به دست گرفتند و نخبگان کنار نشسته اند و یا حرف هایشان شنیده نمی شود. نخبگانی مثل شما باید در وسط میدان باشد.

نگاهداری گفت: واقعیت این است که سکوت شما و عدم مشارکت شما هزینه دارد. همیشه سکوت بی هزینه نیست و گاهی هزینه سکوت از هزینه فعالیت بیشتر است. عافیت طلبی شاید برای فرد خوب باشد اما برای منافع مردم و کشور خوب نخواهد بود. هر کس ابتکار و تخصصی دارد باید شجاعانه در وسط میدان بایستد و از هیاهوی غوغاسالاران و هوچی گران نترسد. ما همچنان که به جانفداها نیاز داریم و به فدائیان آبرو نیز نیاز داریم. متاسفانه یک قشری مدام بر دو قطبی ها جامعه می دمند و شکاف های اجتماعی در جامعه ایجاد می کنند و آب به آسیب دشمن می ریزند، یک عده آدم هایی با سرمایه اجتماعی بالا و تخصص بالا باید مقابل این جریان بایستد و برای ترمیم این شکاف ها اقدام کنند و برای دستیابی به انسجام اجتماعی که دغدغه رهبر شهید و رهبر انقلاب است آبروی خود را وسط بگذارند و به ترمیم این شکاف ها کمک کنند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، بیان داشت: همین دو روزی که شما اینجا فعال بودید قطعا اختلاف نظرهایی داشتید و با گفت و گو به ذهنیت مشترک رسیدید. راه رسیدن به ذهنیت مشترک همین گفت و گوها است. با مشارکت حداکثری شما ان شالله شبکه سازی از نخبگان بی صدا انجام خواهد شد.

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