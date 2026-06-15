پایتخت آماده میزبانی از بزرگترین تجمع زائران و بدرقه کنندگان رهبر شهید

لطف الله فروزنده در این جلسه با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای حضور زائران و بدرقه کنند گان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: برای پذیرایی و اسکان این زائران باید از تمام ظرفیت های موجود در پایتخت بهره جست.

وی ادامه داد: ظرفیت های مناطق اعم از مساجد، مدرسه ها، بوستان ها ، ادارات همه باید امکان سنجی و برای این رویداد بزرگ تاریخی و بی نظیر آماده شوند.

وی افزود: در این موضوع باید از ظرفیت های دانشگاه ها ، اصناف، کارخانجات هم بهره گیریم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: لزوم هماهنگی های استانی و تعیین مناطق معین برای خدمت رسانی به زائران استان های متناظر (مناطق غربی پایتخت میزبان زائران استان های غربی و ..) یکی از موارد مهم است که نیاز به هماهنگی از سوی سازمان بسیج و استانداری دارد.

معاون هماهنگی و امور مناطق همچنین بر لزوم مردمی سازی این مراسم تاکید کرد و گفت: بیشترین ظرفیتی که می توان در این مهم به مدد ما بیاید ظرفیت های مردمی است چرا که اسکان و پذیرایی از این تعداد زائران قطعا نیاز به حضور و استمداد مردم دارد.

فروزنده بر لزوم هماهنگی های بین بخشی با فرمانداران و شهرداران شهرهای اطراف پایتخت نیز تاکید کرد و گفت : باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بخشی از اسکان زائران در شهرهای اطراف تهران باشد و تنها زائران در روز تشییع در پایتخت حضور یابند.

فروزنده در پایان خاطر نشان ساخت: حضور گروه های جهادی در ایام خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ تجربه گرانبهایی از حضور گروههای داوطلب بود که این تجربه باید در ابعادی وسیع تر برای این رویداد تاریخی تکرار شود.

در ادامه این جلسه همچنین توکلی زاده معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران نیز از مهیا شدن ۲۷۰۰ مسجد و ۴ هزار مدرسه برای رویداد بدرقه و تشییع قائد امت خبر داد و گفت: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب صحنه بی بدیل فرهنگی نظام خواهد بود و نیز صحنه میهمان نوازی پایتخت نشینان که آماده پذیرایی از زائران قائد امت خواهند بود.

توکلی زاده در بیان نکات توصیه ای گفت: یکی از مواردی که باید مد نظر قرار داد حضور کاروانی زائران از شهرستان ها و استان های کشور است که این امر در خدمت رسانی به زائوران تاثیر بسزایی خواهد داشت.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در پایان این جلسه مقرر شد ستاد پشتیبانی مراسم تشییع در هر منطقه و با محوریت شهرداران مناطق تشکیل شود و از همه عوامل و بخش های دخیل در این مراسم نماینده در این ستاد حضور داشته باشد.