فراخوان ارسال آثار به مسابقه «عکس روابط عمومی» با موضوع جنگ رمضان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، بخش ویژه «عکس روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور» را در هفتمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح با عنوان «ایستادگی برای ایران» و با موضوع جنگ رمضان برگزار می‌کند.

در همین راستا و با توجه به ضرورت ثبت، مستندسازی و روایت تصویری رخدادهای مرتبط با جنگ اخیر و همچنین اهمیت انعکاس جلوه‌های رنج، ایستادگی، همبستگی و تاب‌آوری ملت ایران در این مقطع تاریخی، مقتضی است روابط عمومی و مراکز اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تولید، گردآوری و ارسال آثار مرتبط با استفاده از ظرفیت عکاسان، خبرنگاران و همکاران خود اقدام کرده و در این رویداد مشارکت فعال داشته باشند.

آثار ارسالی هر دستگاه با نام، عنوان سازمانی، لوگو و مشخصات رسمی همان دستگاه و روابط عمومی مربوطه در فرآیند مسابقه، نمایشگاه‌ها، انتشارات و سایر محصولات رسانه‌ای و مستندسازی رویداد ثبت و معرفی خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به این مسابقه تا تاریخ 15 تیر 1405 و از طریق ارسال فایل آثار به نشانی gic@iripo.ir است. اطلاعات تکمیلی و دیگر دستورالعمل‌های مربوط به حضور در مسابقه نیز در نشانی اینترنتی ndri.ac.ir (پژوهشکده سوانح طبیعی) قابل دریافت است.

آثار برگزیده همزمان با برگزاری هفتمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.