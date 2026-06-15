ایستادهایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:ایستادهایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. به لطف خدا.
محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «ملت دوستداشتنی و سروقامت ایران! با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. میخواستند و نتوانستند.
ایستادهایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. به لطف خدا.»